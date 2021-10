L’appello di De Luca: “Quinta ondata alle porte, serve vaccinarsi ed essere responsabili”

NAPOLI – “Rinnovo l’appello alla responsabilità e all’impegno per quanto riguarda la campagna di vaccinazione. Dateci una mano a governare un problema che nelle prossime settimane rischia di essere delicato. Dateci una mano a governare questo problema e ad evitare che questa quinta ondata, che ormai è evidentemente alle porte, non porti di nuovo a chiudere il nostro Paese”. Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook.

