VIDEO | Netflix, film e serie disponibili a novembre

ROMA – A novembre tanti nuovi titoli su Netflix. Ottobre si chiude con il botto, grazie all’arrivo della terza e ultima stagione del crime thriller tutto italiano Suburra (con Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara), ma il mese successivo non sarà da meno. Dal 15 novembre disponibile la quarta stagione di ‘The Crown’, serie tv sulla famiglia reale inglese. Nelle nuove puntate rivivremo il matrimonio tra la principessa Diana e il principe Carlo.

Altro appuntamento da non perdere è quello con ’The life ahead/La vita davanti a sé’ (dal 13 novembre), di Edoardo Ponti, la pellicola che segna il ritorno sullo schermo dopo 10 anni di Sophia Loren. L’attrice interpreta Madame Rosa, un’anziana ex prostituta ebrea, che negli ultimi anni, per sopravvivere, ha aperto nel suo appartamento una sorta di asilo per bambini in difficoltà, figli a loro volta di prostitute. Riluttante accetta di prendersi carico di Momò (Ibrahima Gueye), un dodicenne di origini senegalesi con il quale instaura un rapporto non poco conflittuale.

Per gli amanti del brivido, dal 5 novembre, disponibile sulla piattaforma ‘Paranormal’. La serie ha come protagonista un ematologo scettico che, dopo essersi ritrovato coinvolto in una serie di eventi insoliti, diventa suo malgrado un’autorità nel campo dei fenomeni paranormali. Nel cast Ahmed Amin,Razane Jammal e Ayah Samaha.

Per i più piccoli l’appuntamento è con ‘Spongebob: Amici in fuga‘ (dal 5 novembre) e ‘Alvin Superstarn – Nessuno ci può fermare’ (dal 6). Mentre nel segno del girl power sbarca sulla piattaforma anche ‘Ocean’s 8‘, spin-off e allo stesso tempo sequel della saga che ha preso il via con ‘Ocean’s Eleven’, con protagonista il ladro interpretato da George Clooney. Una nuova banda, tutta in rosa, sta per nascere con lo scopo di realizzare un nuovo straordinario colpo. Protagonista di “Ocean’s 8” è Debbie Ocean, la sorella a lungo perduta di Danny (Clooney), morto nel 2016, interpretata da Sandra Bullock. A fianco a lei un cast stellare composto dalle attrici premio Oscar Cate Blanchett e Anne Hathaway, oltre a Richard Armitage , Mindy Kaling, Awkwafina, Sarah Paulson, James Corden, con Rihanna e Helena Bonham Carter.

A ciò si aggiungono grandi titoli senza tempo, come ‘Blood diamond’, con uno straordinario Leonardo di Caprio, commedie nostrane (‘Viva l’Italia‘) e film che annunciano l’arrivo delle feste: ‘Jingle Jangle – un’avventura natalizia’ (13 novembre), ‘Un Natale extraterrestre‘ (20 novembre) e ‘Natale in città con Dolly Parton’ (22 novembre), solo per citarne alcuni.