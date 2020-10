Covid, in provincia di Genova vietato il ‘dolcetto-scherzetto’ di Halloween

GENOVA – Niente dolcetti per i bambini di Sestri Levante, Chiavari, Lavagna e Moneglia, nella riviera genovese di levante. La pandemia ha giocato un brutto “scherzetto” anche a loro e gli ha rovinato la festa di Halloween. Niente party, giro del vicinato e scambio di caramelle e regalini. Se si vorranno mascherare alla vigilia di Ognissanti, dovranno farlo a casa e solo con i propri genitori.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, De Luca: “Per Halloween coprifuoco alle 22”

I sindaci delle quattro cittadine rivierasche hanno, infatti, emesso un’ordinanza che, per sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, non solo vieta l’organizzazione di feste pubbliche e private, ma vieta pure di “accedere, singolarmente o in gruppi, agli esercizi commerciali e ai pubblici esercizi per manifestare le usanza della cosiddetta festa di Halloween”. E vieta anche “agli operatori commerciali di porre a disposizione del pubblico caramelle, dolciumi e qualsiasi altra cosa in regalo come d’uso per la cosiddetta festa di Halloween”.

LEGGI ANCHE: Bimbi in festa per Halloween: i mostri esorcizzano le paure