Coronavirus Campania, 72 positivi tra ospiti e operatori in una Rsa in Irpinia

NAPOLI – Sono 72 le persone, tra operatori e ospiti, risultate positive in una Rsa di Volturata Irpina (Avellino). Questo l’esito di 82 tamponi eseguiti a seguito dello screening disposto dopo il primo caso di positività riscontrato nei giorni scorsi nella residenza sanitaria.

“I nostri anziani – fa sapere la sindaca Nadia Manganaro – sono al momento in buono stato di salute, costantemente monitorati dai sanitari. In egual modo gli operatori, 18 dei quali residenti a Volturara Irpina, stanno bene e sono del tutto asintomatici. In questo momento stiamo eseguendo le indagini epidemiologiche previste dalle disposizioni in vigore e stiamo emanando i decreti di isolamento per tutti coloro che sono venuti in contatto con le persone risultate positive”.