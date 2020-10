VIDEO | L’infermiera Florence Nightingale celebrata con un francobollo a 200 anni dalla nascita

MANGIACAVALLI (FNOPI): “CELEBRARE FLORENCE NIGHTINGALE SERVE A RIFLETTERE SULL’EMERGENZA”

In una fase così delicata per l’Italia e il mondo intero, non è facile trovare lo spazio anche emotivo per delle celebrazioni. Il 2020 era stato proclamato come l’anno internazionale degli infermieri, anche per il bicentenario della nascita della nostra antesignana Florence Nightingale. La pandemia ha stravolto tutto questo e ci siamo ritrovati in un momento che non avremmo mai voluto vivere, con un’emergenza che ha messo in evidenza la carenza di infermieri sia nella prima fase del Covid-19 che in questa che stiamo vivendo adesso”, ha dichiarato Barbara Mangiacavalli, presidente di Fnopi, a margine dell’evento di presentazione del francobollo dedicato a Florence Nightingale.

“Oggi è stato emesso un francobollo, grazie a Poste italiane e al ministero dello Sviluppo economico- ha continuato- per riconoscere e celebrare questo 2020 con una riflessione sul passato, il presente e il futuro della professione infermieristica. Una riflessione critica che spiega come i continui tagli alla spesa per il personale sanitario abbiano determinato queste carenze e ora, come già avevamo segnalato, occorrono investimenti, garanzie, formazione e riconoscimento professionale per il contributo peculiare che gli infermieri assicurano sul territorio come negli ospedali a tutti i cittadini”.

“Questo francobollo rappresenta quindi un elemento di condivisione, un modo per far sentire ai cittadini che ci siamo, perché ci avvicina alle persone da cui siamo lontani a causa della pandemia. Da Fnopi oggi parte una cartolina virtuale, dove ognuno potrà immaginare di scrivere il proprio messaggio per un futuro migliore” ha concluso Mangiacavalli.

SANESI: “FLORENCE NIGHTINGALE FIGURA PREZIOSA PER L’OPERA DI SANTA CROCE”

“È un’icona Florence Nightingale, una presenza preziosa per l’Opera Santa Croce. Il francobollo, realizzato per il bicentenario della sua nascita, suggella il ruolo di Florence, una donna che ha anticipato la scienza infermieristica e con la sua lampada è stata vicina ai più bisognosi, a quelli a cui oggi, in questa pandemia, occorre essere d’aiuto allo stesso modo”, ha dichiarato la presidente dell’Opera Santa Croce di Firenze, Irene Sanesi.

MORRIS (AMBASCIATORE BRITANNICO): “FLORENCE NIGHTINGALE È STATA UNA PIONIERA”

“È un onore partecipare a questo momento celebrativo dedicato alla pioniera delle scienze infermieristiche, Florence Nightingale, cittadina britannica di cui ricorre il bicentenario della nascita, per di più nella città di Firenze. La nostra Florence è altrettanto vostra”, ha dichiarato Jill Morris, ambasciatrice britannica in Italia. “Non saremmo qui a celebrarla, poi, se non fosse per la Fnopi, che ha condotto una campagna in collaborazione con il Florence Nightingale Museum di Londra- ha aggiunto- Una campagna che arriva a conclusione oggi con lo svelamento del francobollo dedicato a Florence, realizzato grazie al ministero dello Sviluppo economico e all’istituto poligrafico Zecca dello Stato. Ancora un ringraziamento a Fnopi e a tutti gli infermieri che si sono spesi in questo anno cosi’ duro e pieno di sacrifici”.

BUFFAGNI: “INFERMIERI CENTRALI, ANCORA DI PÙ IN PANDEMIA”

“La professione di infermiere è centrale nella nostra società, un pilastro determinante, ancor di più si è rivelata in questa pandemia, nella guerra quotidiana che sta cambiando la vita di tutti noi. Per questa ragione abbiamo realizzato, come ministero dello Sviluppo economico, un francobollo per la madre della scienza infermieristica moderna, Florence Nightingale: una grande donna che ha dimostrato come questa professione sia un valore aggiunto per la società. E non c’é modo migliore per ringraziare gli infermieri per tutto il lavoro che state facendo, per l’aiuto che date a tutti gli italiani e per la sicurezza che ci trasmettete ogni giorno. Grazie ancora”. Così, in un video-contributo, il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Florence Nightingale, pioniera delle scienze infermieristiche, e la pubblicazione del francobollo realizzato in suo omaggio dal Mise e dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato.

LA MOSTRA DEI FRANCOBOLLI A FIRENZE PER CELEBRARE GLI INFERMIERI

Graziano Lebiu non è solo un infermiere da 36 anni, ma è anche un collezionista di francobolli. E dagli Anni 90 ne ha raccolti 900, tutti quelli che gli Stati hanno dedicato alla sua professione. Una collezione che da oggi sarà ospitata a Firenze, nella Filatelia di Poste Italiane di via Pellicceria, a due passi da piazza della Repubblica. La mostra accompagna l’emissione del nuovo francobollo, dedicato alle professioni infermieristiche. Che nell’anno del covid ha un doppio valore, anzi “un valore triplo”, ha detto. “È un riconoscimento a coloro che in questo momento sono in prima linea, in trincea, e a quelli che non ci sono più: noi abbiamo perso 60 colleghi, i medici oltre 150”.

I francobolli, ha spiegato Lebiu che è anche presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Carbonia Iglesias, “rappresentano la considerazione, l’approfondimento, gli interessi di uno Stato per un avvenimento speciale, così com’è l’assistere e il curare. Gli infermieri hanno centinaia di francobolli ad essi dedicati, perché la nostra e’ una professione essenziale per lo sviluppo delle società. Dagli Anni 90 abbiamo raccolto 900 pezzi unici” e li mostriamo “in questo prestigioso palazzo per due motivi: la disponibilità di Poste Italiane e perché a Firenze nasce Florence Nightingalee, di cui quest’anno festeggiamo i 200 anni dalla sua nascita con l’emissione di un francobollo”. L’esposizione durerà fino all’8 dicembre.