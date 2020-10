Tg Cultura, edizione del 29 ottobre 2020

– CINEMA E TEATRI CHIUSI, PROTESTE DAL MONDO DELLA CULTURA

Cinema e teatri di nuovo chiusi. Il Dpcm annunciato la scorsa domenica dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha imposto un nuovo stop anche agli spettacoli per fermare la curva dei contagi da Covid-19. Immediate le proteste da parte del mondo della cultura, che ha chiesto al Governo di rivedere la misura. “Il teatro e il cinema non possono fermarsi- si legge nell’appello- perché sono la riserva invisibile di senso, per la vita pubblica e individuale dei nostri concittadini”.

– DAL GOVERNO OLTRE 1 MILIARDO PER RISTORARE CULTURA E TURISMO

Ristoro per i teatri e i cinema chiusi dal Dpcm, mille euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo, proroga della cassa integrazione e indennità speciali per chi opera nel settore delle attività turistiche. Ammonta a oltre un miliardo di euro il pacchetto di misure approvato dal Consiglio dei ministri per la cultura e il turismo. “Gli aiuti saranno immediati, per risarcire chi ha subito le conseguenze di una chiusura repentina in conseguenza dell’ultimo Dpcm”, ha detto il ministro Dario Franceschini.

– APRE A ROMA LA QUADRIENNALE 2020, 43 ARTISTI IN MOSTRA ‘FUORI’

Oltre quattromila metri quadrati suddivisi in 35 sale, 43 artisti, 18 nuove produzioni realizzate e più di trecento opere esposte. Al Palazzo delle Esposizioni apre al pubblico la Quadriennale di Roma 2020, che porta in scena l’arte contemporanea italiana con la mostra ‘Fuori’. A ingresso gratuito per tutti grazie a Gucci, sponsor dell’evento, la Quadriennale si potrà visitare fino al 17 gennaio 2021, senza escludere una proroga in caso di un nuovo lockdown.

– DA MAXXI E BVLGARI UN PREMIO PER SOSTENERE GIOVANI TALENTI

Sono Giulia Cenci, Tomaso De Luca e Renato Leotta i tre finalisti della seconda edizione del Maxxi Bvlgari Price, il progetto che unisce il Museo nazionale delle arti del XXI secolo e Bvlgari, da oltre 130 anni emblema di eccellenza italiana, per il sostegno e la promozione dei giovani artisti. “Il Maxxi Bvlgari Price- ha spiegato Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxxi- è uno degli appuntamenti più importanti per celebrare i 10 anni del museo, parte del più ampio progetto dedicato alla creativita’ italiana contemporanea”.