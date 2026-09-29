Di Battista: “Ho un tumore al cervello, a Cuba mi hanno salvato la vita”

ROMA – “Mi sono sentito male per un edema causato dalla presenza di un tumore. Mi hanno operato e hanno rimosso quasi tutto, ora devo seguire le terapie”.

Alessandro Di Battista apre direttamente con la diagnosi la sua prima apparizione televisiva a diMartedì su La7, raccontando il dramma vissuto a fine agosto a Cuba e la complessa operazione alla testa a cui è stato sottoposto d’urgenza.

L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell’isola caraibica per realizzare dei reportage per Il Fatto Quotidiano e TvLoft quando è sopraggiunto il malore: “A Cuba hanno fatto gli esami giusti, hanno individuato la malattia e azzeccato immediatamente le cure che hanno ridotto l’edema, permettendo di operarmi. Mi hanno fatto un’operazione raffinatissima, nonostante abbiano usato tecnologie che qui si usavano trent’anni fa e dove a volte non hanno nemmeno l’energia elettrica per sterilizzare gli strumenti. Al Gemelli mi hanno confermato che è stato fatto un lavoro eccellente”.