L’Italia di Mancini è rientrata a Coverciano, nulla da fare per Raspadori

ROMA – Dopo il successo con la Turchia, la Nazionale italiana è rientrata nella notte al Centro tecnico Federale di Coverciano, dove nel pomeriggio è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis.

I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi, entrato all’inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo sostenendo una seduta di recupero in piscina, mentre è rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori: l’attaccante dell’Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e, accertata l’indisponibilità per le prossime gare, farà rientro presso il club di appartenenza.