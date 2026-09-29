Vertice di Praga, Babiš ‘incorona’ Meloni: “Fondamentale che sia di nuovo premier”

ROMA – “L’Europa può cambiare, può cambiare molto bene l’anno prossimo perché ci sono delle elezioni importanti in Francia, in Spagna, in Polonia. E soprattutto è importante che la Premier vinca di nuovo le elezioni e sia di nuovo primo ministro, fondamentale che ci sia questa continuità per l’Europa”.

LEGGI ANCHE Energia, l’asse Meloni-Babiš: “Intesa sul nucleare e freno ai rincari europei”

Un endorsement diretto alla continuità del governo guidato da Giorgia Meloni e un richiamo al cambio di rotta politico dell’Unione Europea. Al termine del vertice bilaterale a Praga, il primo ministro ceco Andrej Babiš ha legato le prospettive dell’UE alla riconferma della Premier italiana, mettendo in guardia contro il rischio di un declino del continente.

Il capo del governo di Praga ha quindi indicato i temi prioritari dell’agenda comune, dalle quote di emissione alla difesa: “Che cosa possiamo fare con le quote di emissioni? Che cosa possiamo fare per migliorare, nell’ambito dell’Europa, la nostra sicurezza? Continueremo, perché non ho fatto in tempo a chiedere, per esempio, dei progetti sui razzi antibalistici. L’Europa è importante per noi e le elezioni dell’anno prossimo sono molto importanti: è lì che l’Europa potrebbe cambiare radicalmente e io dico che dobbiamo combattere perché l’Europa sia competitiva, per non avere l’impressione di andare in direzione della caduta dell’Impero Romano. Questa è una cosa che sicuramente non si augura nessuno”.