Meloni ‘premier’ anche sui social: domina per like e views, cala Vannacci. E i profili di Berlusconi continuano a crescere

ROMA – Giorgia Meloni consolida il proprio primato digitale, Roberto Vannacci registra un rallentamento “fisiologico”, mentre Matteo Salvini e Matteo Renzi mostrano evidenti segnali di ripresa. È quanto emerge dal report ‘Leader Trend’ relativo al mese di settembre 2026, realizzato da Arcadia in collaborazione con Liberi Network analizzando le performance degli account social dei principali leader politici italiani tra il 1º e il 29 settembre.

MELONI DOMINA SU LIKE E VIEWS, FRENA VANNACCI

Giorgia Meloni guida la classifica dell’incremento di fandom, incassando +567.200 nuovi follower complessivi nei primi 29 giorni del mese, trainati da una crescita rilevante su Instagram (+372.000) e TikTok (+100.000). La Presidente del Consiglio monopolizza i podi dell’engagement: si attesta al primo posto per numero di like (oltre 4 milioni su Instagram e 2,46 milioni su Facebook) e guida la classifica delle visualizzazioni con 44,7 milioni di views su Instagram e 41,8 milioni su Facebook.

Sul fronte opposto, il mese di settembre segna una battuta d’arresto per Roberto Vannacci. Dopo i ritmi di crescita particolarmente elevati registrati nei mesi estivi, il generale chiude settembre con un incremento più contenuto di nuovi follower (+87.600 complessivi) ed esce contestualmente dal podio sia dei like che delle visualizzazioni.

IL RISCATTO DI SALVINI E LA SPINTA DI RENZI ALL’OPPOSIZIONE

Settembre segna il rientro di Matteo Salvini ai vertici delle metriche di coinvolgimento. Il segretario della Lega riconquista il terzo posto nel podio dei like su Instagram (1,9 milioni) e si piazza al secondo posto assoluto per visualizzazioni con 44,2 milioni di views su Instagram, a brevissima distanza dalla Premier.

Tra i leader dell’opposizione, si conferma per il secondo mese consecutivo il momento positivo di Matteo Renzi. Con un guadagno di +23.700 nuovi follower, il leader di Italia Viva si posiziona in testa alla graduatoria della crescita dei fan tra le forze di minoranza, precedendo di misura Carlo Calenda (+23.200). Più staccati gli altri esponenti del centrosinistra e del campo largo: Giuseppe Conte si ferma a +18.000 nuovi follower, seguito da Elly Schlein a quota +14.500.

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CALENDA SUPER-POSTATORE, BONELLI GUIDA LA ‘HATE PARADE’

Sul piano della frequenza di pubblicazione, Carlo Calenda si laurea leader più attivo della politica italiana, mettendo a segno 141 post su X e 72 contenuti su Facebook. Segue Roberto Vannacci con 107 post su Facebook e Nicola Fratoianni con 88 contenuti su X.

Il report include infine la ‘Hate Parade’, la rilevazione che misura la variazione percentuale dei commenti negativi sulla pagina Facebook dei leader:

Angelo Bonelli registra il picco percentuale più marcato con un +924% di commenti negativi (13.625 in valore assoluto).

registra il picco percentuale più marcato con un di commenti negativi (13.625 in valore assoluto). Elly Schlein si attesta al secondo posto con un aumento del +92% (58.917 commenti negativi).

si attesta al secondo posto con un aumento del (58.917 commenti negativi). Giorgia Meloni segue al terzo posto con un +91% (pari a 231.862 commenti negativi in valore assoluto).

segue al terzo posto con un (pari a 231.862 commenti negativi in valore assoluto). In controtendenza si segnalano i dati di Matteo Salvini (-11%), Giuseppe Conte (-28%) e Nicola Fratoianni (-29%), che vedono ridurre la quota di interazioni ostili.

Un rilievo speciale è stato dedicato a Silvio Berlusconi: nel mese in cui avrebbe compiuto 90 anni (a poco più di tre anni dalla scomparsa), i suoi profili social mantengono intatto un bacino consolidato di follower e continuano a registrare oltre 19.900 reaction su Facebook e 92.400 su Instagram