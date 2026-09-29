Lilly al congresso Ue sul diabete con installazioni e tram storico

MILANO – Un’installazione per mostrare le connessioni tra diabete, obesità e rischio cardiovascolare; un tram storico sui 150 anni di storia di Lilly– impegnata nella ricerca, sviluppo e messa a disposizione di terapie innovative in area cardiometabolica e non solo- in viaggio da piazza Castello lungo la città. In occasione del congresso annuale dell’European Association for the Study of Diabetes (EASD), che riunisce a Milano gli esperti italiani e internazionali di diabetologia e dell’area cardiometabolica, Lilly promuove una serie di iniziative diffuse per portare la medicina fuori dagli spazi congressuali e avvicinarla alla vita delle persone.

L’installazione Fuori Congresso, curata dal designer Marco Oggian, allestita a Piazza Tre Torri a CityLife da oggi fino al 2 ottobre, sarà uno spazio aperto al pubblico pensato per raccontare in modo chiaro e accessibile le connessioni tra diabete, obesità e rischio cardiovascolare, con un fitto calendario di “Connecting Experiences” su alimentazione, stili di vita, sport e altre tematiche.

Con il Tram Storico Lilly 150, l’evoluzione della città di Milano si intreccia con le principali tappe della storia di Lilly, che quest’anno celebra 150 anni, in un’esperienza itinerante gratuita e aperta al pubblico, che da Piazza Castello percorre le strade del capoluogo. Un invito a esplorare la salute cardiometabolica attraverso esperienze, conversazioni e gesti concreti: dall’informazione scientifica al movimento e all’alimentazione, dalla salute alle scelte di ogni giorno. “Medicine isn’t just about sickness. Medicine is about health” (la medicina non riguarda solo la cura della malattia, riguarda la salute) è il filo conduttore attorno al quale è stato costruito l’intero progetto e il claim della campagna di sensibilizzazione lanciata da Lilly a livello globale. “La salute si costruisce ogni giorno, nel modo in cui le persone si muovono, mangiano, vivono e si relazionano: non si crea soltanto nei congressi, nei laboratori e negli studi medici- spiega Elias Khalil, Presidente e Amministratore Delegato Italy Hub di Lilly-.

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Per questo Lilly ha voluto estendere idealmente il congresso, sede di scienza e innovazione, alla città, trasformando Milano in uno spazio di incontro, informazione e partecipazione. Quello che ci auguriamo è portare la medicina nei luoghi in cui la salute prende forma, con attività e momenti pensati per coinvolgere direttamente il pubblico e rendere più accessibili i temi della salute cardiometabolica”.

Cuore pulsante del progetto, l’installazione Fuori Congresso – Connecting with Cardiometabolic Health, inaugurata oggi, che fino al 2 ottobre presidierà Piazza Tre Torri a CityLife: uno spazio aperto al pubblico pensato per raccontare in modo chiaro e accessibile le connessioni tra diabete, obesità e rischio cardiovascolare. La salute cardiometabolica riguarda il funzionamento integrato del metabolismo, del cuore e dei vasi sanguigni; obesità, diabete e patologie cardiovascolari sono condizioni croniche distinte, ma possono essere strettamente interconnesse e sono influenzate da molteplici fattori biologici, ambientali, sociali e comportamentali. Come il Fuori Salone porta il design oltre i padiglioni e dentro le strade di Milano, Fuori Congresso vuole essere un’estensione del congresso EASD verso l’esterno: da un lato apre al pubblico un evento che di norma resta riservato agli specialisti, dall’altro offre a chi arriva al congresso un punto di contatto reale con la città e con chi la abita.

Un momento in cui comunità scientifica e cittadini si trovano nello stesso spazio, attorno agli stessi temi. Fuori Congresso prevede un fitto calendario di iniziative e attività, denominate Connecting Experiences, che avvicinano la salute cardiometabolica alla vita di tutti i giorni: quattro talk condotti da Raffaella Cesaroni, giornalista e volto di Sky TG24; un “serious game” realizzato con il patrocinio delle Associazioni pazienti Amici Oltre il Peso, Conacuore, Diabete Italia, FAND e La Mattina Dopo; due masterclass di cucina con Edoardo Mocini, medico specialista in scienza dell’alimentazione, e la food blogger Sofia Fabiani; un’esperienza interattiva che trasforma il battito cardiaco in una rappresentazione visiva; e due running club promossi da Mypersonal Trainer aperti a tutti, non centrati sulla performance.

La prevenzione delle patologie cardiometaboliche passa anche dall’impegno delle Istituzioni, chiamate a costruire un contesto normativo e culturale che favorisca corretti stili di vita, informazione tempestiva e accesso equo alle cure, soprattutto per le persone in condizioni di fragilità socio-economica. In questa direzione si muove da tempo l’attività consiliare regionale in Lombardia. “La salute cardiometabolica è una priorità che le Istituzioni non possono più permettersi di sottovalutare e trattare in modo frammentato- commenta Alessia Villa, Consigliere regionale Regione Lombardia, Presidente della Commissione Speciale Tutela dei diritti delle persone e componente dell’Intergruppo regionale ‘Diabete, obesità e stili di vita’, intervenuta alla presentazione di Fuori Congresso-. In Lombardia siamo molto attivi da questo punto di vista, con attività istituzionali che hanno portato nell’aula del Consiglio regionale temi come il sostegno ai soggetti fragili con obesità, la prevenzione e il contrasto del diabete e dell’obesità, la promozione di corretti stili di vita e le modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria e di presa in carico dei soggetti fragili. Iniziative come Fuori Congresso sono preziose, consentendo di portare l’informazione sulla salute cardiometabolica più vicino alla vita quotidiana dei cittadini”.

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La veste grafica di Fuori Congresso è opera di Marco Oggian, artista e designer italiano, autore di un linguaggio visivo fatto di forme essenziali, colori forti e grande immediatezza.”Quando Lilly mi ha proposto di lavorare a un pop-up fisico, ho accettato subito, perché mi interessava confrontarmi con un progetto concreto e aperto al pubblico come questo- dichiara Marco Oggian- Un colore forte e una forma essenziale arrivano alla mente in modo immediato e, una volta entrati, è la curiosità a fare il resto. Fuori Congresso nasce come uno spazio accogliente e dinamico, dove ascoltare, giocare, muoversi e cucinare: gesti quotidiani che, in modi diversi, hanno molto a che fare con la salute”.

Dal MiCo a Piazza Tre Torri, le iniziative di Lilly arrivano fino al centro di Milano, intrecciandosi con la storia della città: il 1876, anno di nascita di Eli Lilly and Company, è anche l’anno in cui viene inaugurata la prima linea tranviaria milanese. 150 anni dopo, quell’incontro prende la forma del Tram Storico Lilly 150, un’esperienza itinerante gratuita e aperta al pubblico. A bordo del tipico tram storico milanese, una guida turistica racconta ai passeggeri, in italiano e in inglese, come l’evoluzione della città si intreccia con le principali tappe della storia di Lilly, con un focus particolare sulla cura del diabete e sulla salute cardiometabolica. Racconti, immagini e testimonianze d’archivio accompagnano i passeggeri in un percorso tra passato e presente, tra le pareti dedicate alla storia dell’azienda e la teca con gli oggetti originali esposti a bordo.

Il tram parte sempre da Piazza Castello, alternando due percorsi nel corso della giornata: uno verso la Darsena, l’altro verso l’area di Piazza della Repubblica e Piazza IV Novembre. Oltre a Fuori Congresso e al Tram Storico, la presenza di Lilly sul territorio milanese durante le giornate di EASD 2026 sarà scandita anche dalle seguenti iniziative: Light Project: fino al 2 ottobre, una luce rossa pulsante trasforma la Stazione Centrale in un segnale visibile, invitando chi arriva a seguire il racconto che unisce Milano, medicina e vita quotidiana.

Walking Path: fino al 2 ottobre, dal Centro Congressi MiCo, sede di EASD 2026, a Piazza Tre Torri, otto totem costruiscono un percorso tra congresso e Fuori Congresso e raccontano, attraverso immagini e contenuti dedicati, alcune delle tappe più significative della storia di Lilly e della storia della medicina.

Il calendario delle Connecting Experiences di Fuori Congresso e tutte le informazioni sul Tram Storico Lilly 150 e le altre iniziative di Lilly in occasione di EASD 2026 sono disponibili sul sito web www.Lilly.com/it/campaign/milano