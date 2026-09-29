I 90 anni di Berlusconi, video ‘The best of’ con Happy Birthday di Marylin Monroe

NAPOLI – Happy birthday to you risuonano nella sala Italia della Mostra d’Oltremare di Napoli dove si sta svolgendo l’evento “La seconda giovinezza di Silvio Berlusconi”, organizzato nel giorno in cui il fondatore di Forza Italia avrebbe compiuto 90 anni. La canzone è la colonna sonora di un video con i momenti più importanti della storia dell’ex presidente del Consiglio dei ministri: dalla simbolica firma del contratto con gli italiani, nel 2001, dallo studio di Porta a Porta, all’immagine di Silvio che sale sul predellino, nel 2007, in piazza San Babila a Milano, passando per il celebre episodio dell’apprezzamento rivolto a Michelle Obama, nel 2009. Il video si conclude con il ritornello di “Happy Birthday, Mr. President”, interpretata da Marilyn Monroe.