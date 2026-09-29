martedì 29 Settembre 2026

Berlusconi, a Napoli maxi torta e t-shirt ‘Poveri comunisti’

Si è aperta così, alla Mostra d'Oltremare di Napoli, l'iniziativa organizzata dai due big del partito per festeggiare i 90 anni del Cavaliere

di Nadia CozzolinoData pubblicazione: 29-9-2026 ore 18:01Ultimo aggiornamento: 29-9-2026 ore 18:01

NAPOLI – Maurizio Gasparri e Fulvio Martusciello tagliano la maxi torta di compleanno con il simbolo di Forza Italia e un’immagine iconica: il Cavaliere che, a Servizio Pubblico, pulisce la sedia su cui era seduto il giornalista Marco Travaglio.

Si è aperta così, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, l’iniziativa organizzata dai due big del partito per festeggiare i 90 anni di Silvio Berlusconi. Tanti gli invitati, a cui vengono donati gadget d’eccezione, t-shirt e fazzoletti di stoffa con lo slogan forse più celebre del fondatore di Forza Italia

“Siete sempre dei poveri comunisti”. In sala ci sono i cartonati a grandezza naturale e diversi banner con delle foto che hanno fatto la storia: Berlusconi che stringe la mano a Vladimir Putin e George W. Bush, seduto di fianco a Barack Obama, in compagnia di Angela Merkel e di Nicolas Sarkozy.

Il primo a ricordarlo è Gasparri: “Silvio fu innovatore del suo tempo, ma ancora oggi le giovani generazioni lo ricordano sui social, e in questo sta la sua modernità: Berlusconi riesce in qualche modo a essere un innovatore anche di un tempo che non vive fisicamente, ma che vive politicamente: c’è un movimento ispirato alla sua opera, che porta orgogliosamente il suo nome nel simbolo”. Un simbolo che resterà lì ancora a lungo: “Ma perché mai dovremmo togliere Berlusconi dal simbolo?”, spiega il senatore.

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