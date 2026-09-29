Nonna streamer di 78 anni conquista il Guinness con Fortnite: “E ora vado avanti”

ROMA – Nove anni fa Cath Bowie aprì la porta della camera del nipote, allora diciassettenne, e sullo schermo vide qualcosa di diverso dai soliti videogiochi di calcio e di automobili. Era Fortnite. Quella che sembrava una semplice curiosità si è trasformata in una passione destinata a durare nel tempo. Oggi, a 78 anni, la nonna scozzese è entrata nel Guinness World Records come la streamer donna più anziana di Fortnite su Twitch. Il riconoscimento è arrivato a settembre, il mese in cui Cath ha festeggiato il compleanno, ed è stato inserito nella Guinness World Records Gamer’s Edition 2027. Online è conosciuta come “grumpygran1948”, letteralmente “nonna brontolona“, un soprannome scelto dalla nipote per scherzo. Il suo canale ha superato i 26mila follower: un pubblico che continua a seguirla mentre gioca e chiacchiera in diretta.

LA SFIDA DEL NIPOTE

Tutto è cominciato nel 2017, quando Cath ha visto il nipote giocare a Fortnite nella modalità Battle Royale, in cui i partecipanti si affrontano finché non resta un solo giocatore o una sola squadra. I videogiochi di calcio e di macchine non l’avevano conquistata, ma questa volta è stato diverso. “Avevo finalmente trovato un gioco adatto a me“, ha raccontato. Dopo aver provato il gioco sulla console del nipote, Cath ha deciso di aprire un account tutto suo e, nel 2018, ha iniziato a trasmettere le partite online. A darle la spinta decisiva, però, è stata proprio una provocazione familiare. Il nipote non era convinto che qualcuno avrebbe avuto voglia di guardare sua nonna giocare. Una previsione che, a quanto pare, ha ottenuto l’effetto opposto a quello sperato. Cath ha raccolto la sfida e ha deciso di dimostrargli che si sbagliava. “Volevo fargli vedere che potevo farcela”, ha spiegato ricordando quei primi tempi. E oggi, con oltre 26mila follower, può concedersi anche una piccola rivincita: il nipote, ha raccontato con ironia, non solleva più obiezioni.

PIÙ “FORTNITER” CHE GAMER

Per Cath, però, il record non racconta tutta la storia. Certo, la competizione conta, ma non è l’unica ragione per cui continua a giocare. La nonna ha provato anche altri videogiochi, senza ritrovare lo stesso entusiasmo. Per questo preferisce definirsi una “Fortniter”, piuttosto che una gamer: Fortnite, insomma, è diventato il suo gioco del cuore. E non si tratta soltanto di passare il tempo davanti a uno schermo. Le dirette sono anche un’occasione per parlare con chi la segue, conoscere altri giocatori e stringere amicizie che, in alcuni casi, durano da anni. Cath apprezza soprattutto la possibilità di condividere la propria passione con persone che vivono anche dall’altra parte del mondo. La sua risata, insieme alle battute durante le dirette, è diventata una parte riconoscibile del suo modo di stare in streaming. Il nickname “grumpygran1948”, del resto, sembra raccontare una persona decisamente più scontrosa di quella che gli spettatori incontrano online. Cath, infatti, ci tiene a precisare che di brontolona ha ben poco.

“NON LASCIATE CHE L’ETÀ VI FERMI”

Il messaggio che accompagna il suo record è semplice, ma arriva da una storia concreta. Cath non ha considerato i suoi 78 anni un motivo per rinunciare a una nuova passione, né ha lasciato che i dubbi degli altri decidessero al posto suo. A chi pensa di essere troppo grande per avvicinarsi ai videogiochi, il suo consiglio è diretto: non lasciate che l’età vi fermi. Se lei ha potuto scoprire un mondo nuovo e costruire una comunità intorno a una passione nata quasi per caso, non c’è motivo di escludere a priori di poter fare altrettanto.

DALLA NONNA AL GUINNESS, CON LO SGUARDO AGLI 80 ANNI

Cath, intanto, non sembra avere intenzione di appendere il controller al chiodo. Anzi, dopo aver raggiunto un traguardo che per anni aveva considerato quasi irraggiungibile, guarda già avanti. E il suo prossimo obiettivo lo racconta con una battuta che vale più di tante dichiarazioni solenni: “Avanti, verso gli 80!“.

(Photo credit: Guinness World Records)