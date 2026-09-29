martedì 29 Settembre 2026

Caro bollette, Eni rilancia anche con lo sconto del 30% nell’offerta luce e gas

Sconti fino a 200 euro a famiglia, offerta disponibile dal 1° al 24 ottobre. "L'iniziativa- spiega l'azienda- punta a sostenere le famiglie italiane in una fase caratterizzata dagli aumenti dei prezzi energia"

Data pubblicazione: 29-9-2026 ore 17:15Ultimo aggiornamento: 29-9-2026 ore 17:15

ROMA – Dal 1° ottobre al 24 ottobre Plenitude renderà disponibile l’offerta luce e gas ‘Fixa Time 24 Smart’ che prevede uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas, rispetto alla principale offerta a prezzo fisso della Società, con un prezzo bloccato per 24 mesi. “Questo sconto vale circa 100 euro all’anno sul contratto gas e altrettanto per quello luce, per un totale di circa 200 euro per i clienti che scegliessero entrambe le forniture”, si legge in una nota.

L’iniziativa, precisa una nota del ‘Cane a sei zampe’ “si inserisce nel più ampio progetto di ‘Eni per l’Italia’ e punta a sostenere le famiglie italiane in una fase caratterizzata dall’aumento dei prezzi dell’energia, attraverso una proposta competitiva che attualmente si posiziona tra le più convenienti sul mercato”.
I prezzi della materia prima rimarranno invariati per due anni per i clienti che sottoscriveranno l’offerta entro il 24 ottobre. La società inoltre valuterà, in funzione dell’evoluzione dello scenario di mercato, eventuali successive misure a supporto dei consumatori, precisa la nota.
Plenitude, Società del gruppo Eni, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di busi-ness che comprende la produzione di energia elettrica da 6 GW di fonti rinnovabili, la vendita di elettricità, gas naturale e soluzioni energetiche a circa 11 milioni di clienti e una rete di oltre 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici.

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