Garlasco, l’avvocato De Rensis: “Ci sono state omissioni, nessuno parli più di errori”

ROMA – “Alberto si sforza di avere un grande equilibrio in questa vicenda. Sa che illudersi può essere pericoloso e cerca di vivere in maniera razionale ogni passaggio. Spero di poter lottare per poter restituire l’innocenza a questo ragazzo, oggi uomo, e ai suoi genitori. Dopo le ultime novità non c’è niente da interpretare, solo dati di fatto inoppugnabili. E faccio un appello a tutti, me compreso: non parliamo di errori ma di omissioni”. Lo ha detto Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, che oggi è stato intervistato in diretta a Ore 14 su Rai 2.

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“TUTTE LE COINCIDENZE A DANNO DI STASI”

Ha proseguito l’avvocato: “Come mai le coincidenze sono tutte a danno di Stasi, come mai alcun errore od orrore a favore di Stasi?. Il 19 settembre un soggetto con firma strumentale ‘port’ effettua analisi da cui deriva che vi è il dna della povera Chiara sui pedali oltre ogni ragionevole dubbio, ma il giorno dopo davanti a questo dato così netto vengono effettuate due repliche che sono entrambe negative. Il consulente, che era il capitano Alberto Marino, deve riferire qualsivoglia azione al pm e non deve discutere o fare valutazioni, e questo non è stato fatto, non è stata fatta una cosa obbligatoria, non c’è niente da interpretare”.

“COLPA DI SINGOLI, NON DELL’ARMA”

“Se facciamo finta di essere il pm e abbiamo una relazione che ci dice che c’è dna della vittima in quantità importante, ma il giorno dopo mi dicono che non c’è, avremmo chiesto il fermo di Stasi? Secondo me no, avremmo fatto ulteriori prove. Ma nessuno sapeva di queste repliche. Questo non può accadere. Chi si trincera dietro sofismi verbali nega la realtà”.

“Oggi non sono in discussione l’Arma dei carabinieri o l’istituzione Ris – ha concluso De Rensis -. Consideriamo questi fatti col senno di prima. Nel 2007 sappiamo che i Ris erano idolatrati, c’erano serie televisive, Garofano andava in tv. Per tornare indietro serviva coraggio? Non so cosa è mancato ma quelle risultanze negative non le ha avute nessuno, il generale Garofano non ha dato nulla alle procure. Qui l’Arma non c’entra niente, c’entrano i singoli. Se ci saranno dichiarazioni contrastanti significa che qualcuno mente”.