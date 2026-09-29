Iran, Qatar: “Continuiamo a mediare, per de-escalation e Hormuz”

ROMA – Il Qatar prosegue la sua attività di mediazione tra Iran e Stati Uniti: lo ha assicurato il portavoce del ministero degli Esteri Anjed Al-Ansari.

Secondo il responsabile, l’obiettivo è “costruire un terreno comune che avvicini i punti di vista e conduca a una soluzione pacifica”, favorendo così “la de-escalation e il ripristino della piena libertà di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz”.

Quindi, il portavoce ha espresso “condanna per gli attacchi contro infrastrutture, impianti energetici e navi, poiché ciò minaccia gli interessi dei popoli e viola i principi del diritto internazionale e del buon vicinato”. Al-Ansari ha osservato che “il protrarsi della crisi e dell’instabilità nella regione ha ripercussioni sulle forniture di energia, cibo e prodotti industriali e aumenta la pressione sull’economia globale“.

Oggi il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha avvertito che, se gli Stati Uniti colpiranno ancora gli obiettivi iraniani, Teheran colpirà a sua volta le basi statunitensi nel Golfo.

Ancora oggi la portavoce del governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, ha detto che il Paese ha perso circa 230 milioni di metri cubi di capacità produttiva di gas da quando Israele e Stati Uniti hanno lanciato l’offensiva sul Paese, lo scorso 28 febbraio, e questo potrebbe determinare problemi per il riscaldamento nella prossima stagione invernale. Per questo, il governo sarebbe al lavoro per ripristinare una capacità di almeno 100 milioni di metri cubi.