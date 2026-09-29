Salute, Servadio (Ofi Lazio): “Fisioterapista parte essenziale dell’équipe multidisciplinare, anche in ambito sportivo”

ROMA – “Il fisioterapista oggi è a pieno titolo all’interno delle équipe multidisciplinari, per le sue competenze e la sua expertise”. Lo ha dichiarato all’agenzia Dire la presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, Annamaria Servadio, a margine di ‘Football Medicine 2026 – All About Foot and Ankle’, il congresso organizzato dalla S.S. Lazio con la collaborazione scientifica di Ofi Lazio, presso la sala stampa dello Stadio Olimpico di Roma.

RUOLO E COMPETENZE DEI FISIOTERAPISTI

“Il fisioterapista entra a pieno titolo nell’ambito della prevenzione, della cura e della riabilitazione, soprattutto quando parliamo di ritorno all’attività sportiva, ritorno al gioco e recupero della capacità di un atleta di esprimere al massimo il proprio potenziale. All’interno di un’équipe multidisciplinare, il fisioterapista collabora con il medico e con il preparatore atletico, mettendo a disposizione un’expertise che, a nostro parere e anche alla luce della nostra partecipazione a questo evento, è irrinunciabile”. La presidente di Ofi Lazio si è poi soffermata sul ruolo del fisioterapista all’interno dei team sportivi. Secondo Servadio, “deve essere valorizzato. In Italia abbiamo ancora un problema molto importante rispetto al reclutamento e ai contratti dei fisioterapisti all’interno delle Federazioni sportive. I fisioterapisti, infatti, sono ancora identificati come operatori ausiliari. È quindi necessario valorizzarne il ruolo e le competenze, riconoscendo una funzione specifica che esprima il valore che il fisioterapista porta all’interno del team”.

SERVADIO RINGRAZIA GLI ORGANIZZATORI DELL’EVENTO

“Ovviamente- ha precisato- parlo dell’ambito agonistico e professionistico, ma dobbiamo pensare anche alla tutela dei nostri giovani atleti, che rappresentano il futuro del professionismo sportivo, a tutti i livelli e in tutte le discipline. Si tratta di un tema fondamentale per l’Ordine, che supporterà i sindacati in questo percorso di valorizzazione, perché in Italia è ancora un passaggio che deve essere attualizzato e raggiunto”. “Voglio rivolgere un ringraziamento importante agli organizzatori di questo evento– ha concluso Servadio- al presidente del congresso, il professor Fabio Rodia, e a tutto il coordinamento scientifico. Un ringraziamento per questa collaborazione che quest’anno, per Ofi Lazio, è diventata anche scientifica. Auspichiamo che possa proseguire in futuro con la Lazio, insieme a una serie di altri appuntamenti e focus che stiamo avviando sui temi clinici e chirurgici in ambito ortopedico-riabilitativo”.