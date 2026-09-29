Carburanti, anche Nova Coop allinea i prezzi Enercoop: benzina a 1,99 euro, ma solo in Piemonte

TORINO – Nova Coop interviene sul caro carburanti in Piemonte e, a partire da oggi, allinea i prezzi praticati presso la propria rete di stazioni di servizio Enercoop ai livelli recentemente adottati dai principali operatori del mercato, fissando il prezzo limite della benzina a 1,99 euro al litro e quello del gasolio a 2,19 euro al litro (oltre 12 centesimi al litro in meno rispetto ai prezzi medi regionali rilevati in data odierna).

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L’annuncio in una nota che precisa che l’intervento “riguarda esclusivamente” le stazioni di servizio a marchio Enercoop di proprietà di Nova Coop, che corrisponde alla rete sul territorio piemontese, presente ad Asti, Biella, Cuneo, Domodossola, Pinerolo e Vercelli.

“Con questa scelta Nova Coop intende contribuire, nell’ambito delle proprie possibilità, a contenere l’impatto dell’aumento dei costi dei carburanti sulle famiglie e sulle imprese, in una fase caratterizzata da forti tensioni sui mercati energetici e da un generale aumento dei costi”.