Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso prende il posto di Selvaggia Lucarelli

ROMA – Barbara D’Urso siederà nella giuria della nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle‘, occupando la quinta poltrona del programma condotto da Milly Carlucci al posto di Selvaggia Lucarelli. A rivelare la conclusione della trattativa è Giuseppe Candela su Dagospia, che conferma il raggiungimento dell’accordo economico definitivo tra la conduttrice e la Rai.
Secondo quanto ricostruito dal giornalista, l’intesa sull’impostazione artistica tra la produzione e l’ex volto Mediaset ed ex ballerina del programma, era già definita da mesi. Lo scoglio principale, si legge su Dagospia, restava legato al compenso economico, nodo, a quanto pare, sciolto nelle ultime ore.
L’annuncio formale della partecipazione della conduttrice sarebbe, quindi, previsto per giovedì, durante la conferenza stampa di presentazione dello show. La nuova stagione del programma di Rai1 prenderà il via sabato 3 ottobre.