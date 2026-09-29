martedì 29 Settembre 2026

Tg Ambiente, edizione del 29 settembre 2026

Si parla di Piano natura, Notte dei ricercatori e gestione acqua

Data pubblicazione: 29-9-2026 ore 12:58Ultimo aggiornamento: 29-9-2026 ore 12:58

ITALIA TRASMETTE A UE PROPOSTA PIANO RIPRISTINO NATURA

L’Italia ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di Piano nazionale di Ripristino della Natura. Lo ha annunciato il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. La proposta di Piano è stata elaborata sotto il coordinamento del Mase e del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con il supporto tecnico-scientifico di Ispra e Crea e il coinvolgimento degli enti attuatori. Il percorso ha previsto una fase di consultazione pubblica e successivi momenti di confronto con le associazioni ambientaliste, agricole, forestali, della pesca, venatorie e rappresentative degli ambienti urbani. La bozza di Piano sarà ora sottoposta alla valutazione della Commissione Ue, che dispone di sei mesi per verificarne la coerenza con gli obiettivi e gli obblighi previsti dal Regolamento. Sulla base delle osservazioni che emergeranno, la bozza sarà integrata per la trasmissione definitiva del Piano entro settembre 2027.

ISPRA ALLA NOTTE DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI

Anche quest’anno Ispra ha partecipato alla Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori insieme ad altri enti pubblici di ricerca e università. L’iniziativa, che si è tenuta in tutta Europa il 25 e 26 settembre, è stata l’occasione per avvicinare i cittadini al mondo della ricerca scientifica e scoprire le attività e i risultati della ricerca pubblica. Roma è stata la capitale della scienza con il Net Village. Alla Città dell’Altra Economia, nel quartiere Testaccio, è stato possibile dialogare con gli esperti e partecipare a laboratori interattivi e talk. Biologi, geologi, ingegneri ed esperti dell’Istituto hanno portato ragazzi e famiglie alla scoperta dei 24 parchi nazionali italiani, capire come contrastare la desertificazione, conoscere le specie vegetali, lavorare su microscopi didattici, fare esperimenti per capire i cambiamenti climatici, assistere all’esplosione di un vulcano e capire cosa sono i terremoti, costruire molluschi in via d’estinzione, immergersi nel Mediterraneo attraverso un viaggio virtuale.

SETTE CANI DA CACCIA TROVATI SOFFOCATI IN UN’AUTO A VIPITENO

Orrore a Vipiteno, trovati morti soffocati sette cani da caccia. L’Enpa del Trentino, Sezione di Rovereto, ha denunciato quanto scoperto dalle Forze dell’ordine in un automezzo in sosta sull’A22 a Vipiteno. Sette cani di razza setter inglese erano morti soffocati nel portabagagli di una vettura. I proprietari, cacciatori, ha spiegato l’associazione, li avevano rinchiusi in quattro trasportini, ammucchiati nella parte posteriore dell’auto e ricoperti con i bagagli e le armi per la battuta di caccia in Lapponia. Un viaggio lungo e infernale per i poveri cani. “Per i proprietari evidentemente non erano esseri senzienti da accudire, ma oggetti da accatastare assieme a tutto il resto dell’attrezzatura per il loro inaccettabile divertimento” ha commentato l’Enpa.

ACQUA, DA ENEA UN MODELLO DI WATER MANAGEMENT

Il cambiamento climatico, la variabilità delle precipitazioni e la scarsità idrica rendono sempre più indispensabile, soprattutto nell’area mediterranea, una pianificazione sostenibile della risorsa idrica, basata su una gestione che integri approvvigionamento, distribuzione, depurazione e monitoraggio dell’intero sistema idrico. Dare risposta alle crescenti pressioni sulla disponibilità idrica e sviluppare una gestione più efficiente, resiliente e sostenibile dell’acqua nel Mediterraneo è quanto si propone il progetto europeo da 4 milioni di euro Share.MedWater, a cui partecipano 10 partner e 11 partner associati di 7 Paesi mediterranei, tra cui Enea per l’Italia. Sette le iniziative ‘pilota’: in Italia sarà realizzata nel comune di Cervia, in Emilia-Romagna, e riguarderà in particolare il riutilizzo delle acque meteoriche.

Leggi anche

Tg Ambiente, l’edizione di martedì 22 settembre 2026

di Roberto Antonini

Tg Ambiente, l’edizione di martedì 15 settembre 2026

di Roberto Antonini

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia