Tg Ambiente, edizione del 29 settembre 2026

ITALIA TRASMETTE A UE PROPOSTA PIANO RIPRISTINO NATURA

L’Italia ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di Piano nazionale di Ripristino della Natura. Lo ha annunciato il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. La proposta di Piano è stata elaborata sotto il coordinamento del Mase e del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con il supporto tecnico-scientifico di Ispra e Crea e il coinvolgimento degli enti attuatori. Il percorso ha previsto una fase di consultazione pubblica e successivi momenti di confronto con le associazioni ambientaliste, agricole, forestali, della pesca, venatorie e rappresentative degli ambienti urbani. La bozza di Piano sarà ora sottoposta alla valutazione della Commissione Ue, che dispone di sei mesi per verificarne la coerenza con gli obiettivi e gli obblighi previsti dal Regolamento. Sulla base delle osservazioni che emergeranno, la bozza sarà integrata per la trasmissione definitiva del Piano entro settembre 2027.

ISPRA ALLA NOTTE DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI

Anche quest’anno Ispra ha partecipato alla Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori insieme ad altri enti pubblici di ricerca e università. L’iniziativa, che si è tenuta in tutta Europa il 25 e 26 settembre, è stata l’occasione per avvicinare i cittadini al mondo della ricerca scientifica e scoprire le attività e i risultati della ricerca pubblica. Roma è stata la capitale della scienza con il Net Village. Alla Città dell’Altra Economia, nel quartiere Testaccio, è stato possibile dialogare con gli esperti e partecipare a laboratori interattivi e talk. Biologi, geologi, ingegneri ed esperti dell’Istituto hanno portato ragazzi e famiglie alla scoperta dei 24 parchi nazionali italiani, capire come contrastare la desertificazione, conoscere le specie vegetali, lavorare su microscopi didattici, fare esperimenti per capire i cambiamenti climatici, assistere all’esplosione di un vulcano e capire cosa sono i terremoti, costruire molluschi in via d’estinzione, immergersi nel Mediterraneo attraverso un viaggio virtuale.

SETTE CANI DA CACCIA TROVATI SOFFOCATI IN UN’AUTO A VIPITENO

Orrore a Vipiteno, trovati morti soffocati sette cani da caccia. L’Enpa del Trentino, Sezione di Rovereto, ha denunciato quanto scoperto dalle Forze dell’ordine in un automezzo in sosta sull’A22 a Vipiteno. Sette cani di razza setter inglese erano morti soffocati nel portabagagli di una vettura. I proprietari, cacciatori, ha spiegato l’associazione, li avevano rinchiusi in quattro trasportini, ammucchiati nella parte posteriore dell’auto e ricoperti con i bagagli e le armi per la battuta di caccia in Lapponia. Un viaggio lungo e infernale per i poveri cani. “Per i proprietari evidentemente non erano esseri senzienti da accudire, ma oggetti da accatastare assieme a tutto il resto dell’attrezzatura per il loro inaccettabile divertimento” ha commentato l’Enpa.

ACQUA, DA ENEA UN MODELLO DI WATER MANAGEMENT

Il cambiamento climatico, la variabilità delle precipitazioni e la scarsità idrica rendono sempre più indispensabile, soprattutto nell’area mediterranea, una pianificazione sostenibile della risorsa idrica, basata su una gestione che integri approvvigionamento, distribuzione, depurazione e monitoraggio dell’intero sistema idrico. Dare risposta alle crescenti pressioni sulla disponibilità idrica e sviluppare una gestione più efficiente, resiliente e sostenibile dell’acqua nel Mediterraneo è quanto si propone il progetto europeo da 4 milioni di euro Share.MedWater, a cui partecipano 10 partner e 11 partner associati di 7 Paesi mediterranei, tra cui Enea per l’Italia. Sette le iniziative ‘pilota’: in Italia sarà realizzata nel comune di Cervia, in Emilia-Romagna, e riguarderà in particolare il riutilizzo delle acque meteoriche.