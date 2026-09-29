Il capo della Polizia Pisani: “Milano è una città sicura, i reati sono in calo”

MILANO – “Milano è una città sicura“. Il capo della Polizia, Vittorio Pisani, lo afferma a margine del concerto della banda musicale della Polizia di Stato al teatro alla Scala di Milano. “Milano è una città che, come tutte le città italiane, ha i suoi problemi. Però voglio evidenziare che i reati sono in decrescita in una percentuale consistente già l’anno scorso e anche nel primo semestre di quest’anno”, sottolinea.

Una presenza in città, nella giornata dedicata al Santo patrono, che Pisani lega alla volontà di portare il messaggio della Polizia nei territori: “Penso che sia nostro compito quando vi sono ricorrenze che hanno un valore nazionale, spostarci dalla capitale e andare in giro per l’Italia nelle grandi città a trasmettere i nostri valori”.

“PERCEZIONE DISTANTE DAI DATI, SU QUESTO C’È DA LAVORARE”

“Siamo consapevoli che la percezione della sicurezza non corrisponde ai dati reali e su questo dobbiamo lavorare”. Lo dice il capo della Polizia, Vittorio Pisani, a margine del concerto della banda musicale della Polizia di Stato al teatro alla Scala di Milano. “Il tema della sicurezza è molto sentito per i cittadini milanesi“, osserva.

Per questo, aggiunge, è compito della Polizia “cercare di trasmettere maggiore fiducia ai cittadini dando dei segnali concreti sul nostro impegno, soprattutto sulla decrescita reale dei reati”.