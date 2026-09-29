Prete sventa il furto di un candelabro dalla sua chiesa e non ‘perdona’ il ladro

REGGIO EMILIA – Si è introdotto di prima mattina nella chiesa di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, ha afferrato un prezioso candelabro del valore di circa 800 euro e ha tentato di fuggire. A rovinare i piani di un 34enne reggiano è stata però la reazione del parroco che, a gran voce, gli ha intimato di restituire l’oggetto sacro. I fatti risalgono al 14 settembre scorso. Messo alle strette, l’uomo ha riconsegnato il candelabro ed è scappato, telefonando poi in parrocchia nei giorni successivi per supplicare di non essere segnalato alle forze dell’ordine.

La denuncia formalizzata dal sacerdote ha tuttavia dato il via alle indagini dei Carabinieri della stazione locale del paese. I militari hanno incrociato le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’edificio religioso con i dati della targa dell’auto usata per la fuga e con le verifiche sull’utenza telefonica da cui era partita la chiamata. Identificato, il 34enne è stato denunciato a piede libero con l’accusa di tentato furto.

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