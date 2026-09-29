martedì 29 Settembre 2026

Una nube di cenere alta 4 chilometri: ancora allerta rossa per l’Etna. Voli sospesi

L'emissione ha ripreso vigore, la nube si sposterà verso sud

di Salvo CataldoData pubblicazione: 29-9-2026 ore 8:39Ultimo aggiornamento: 29-9-2026 ore 9:28

PALERMO – L’emissione di cenere dall’Etna che nella giornata di ieri si era attenuata, oggi ha ripreso vigore. Per questo l’osservatorio etneo dell’Ingv ha stabilito il ritorno al livello di allerta ‘rosso’ per quanto riguarda il Vona (Volcano observatory notice for aviation). Gli esperti stimano in quattro chilometri dal livello del mare l’altezza della nube di cenere che si sposta verso sud.

In seguito all’attività vulcanica dell’Etna e alle condizioni meteorologiche, sono, quindi, state “sospese tutte le operazioni di volo fino alle ore 15 di oggi, martedì 29 settembre. I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Seguiranno ulteriori aggiornamenti”, si legge sul sito dell’aeroporto di Catania.

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