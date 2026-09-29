martedì 29 Settembre 2026

L’oroscopo di martedì 29 settembre

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 29-9-2026 ore 7:59Ultimo aggiornamento: 29-9-2026 ore 7:59

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Qualche pensiero di troppo. E’ importante mettere a posto alcune questioni di conti rimasti in sospeso.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Inevitabili i cambiamenti influenzati sia da scelte personali che da eventi improvvisi. Lo dico spesso ma non dimenticarlo: non perdere tempo con persone che non ti meritano.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

In queste due ultime settimane hai già fatto piazza pulita allontanando una serie di persone che non le reputavi sincere. Periodo importante per i sentimenti. La salute richiede attenzioni in più, l’amore può tornare protagonista nella vita.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Non dare retta alla stanchezza e alla depressione, quello che è accaduto nel corso degli ultimi mesi non conta, alla fine la vittoria non mancherà. Sii chiaro con te stesso, non ragionare troppo in amore, parla con il cuore. Attento alle questioni non risolte da tempo che si sono accumulate…

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Oggi le cose andranno bene. Accetta di buon grado un incarico che porta visibilità.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

C’è più voglia di fare, più voglia d’incontrare. Qualche dubbio ed esitazione che ti avevano tenuto un po’ in tensione nei giorni scorsi tenderanno a scomparire via via con l’andare avanti della giornata.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Le coppie che da tempo avevano deciso di sposarsi o convivere ma che hanno dovuto affrontare molti ritardi, ora sono finalmente libere di agire, programmare il futuro.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Le passioni che nascono adesso sono importanti. Con una persona Toro o Cancro puoi fare un patto a lunga scadenza.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Attenzione perché a breve potrebbe arrivare una bellissima sorpresa, inviti da accettare. Ci sarà una novità di lavoro o una chiamata… datti da fare!

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Oggi sembri pervaso da una strana agitazione interiore, ti guardi allo specchio e non ti piaci. In amore dovresti essere meno incerto…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Cerca di contenere le emozioni e, soprattutto, il nervosismo che si farà vivo anche perché la tua mente è affollata da grandi pensieri. C’è da dire che l’amore e i rapporti con gli altri sono sottoposti a lieve tensione.


Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Discreta capacità di analisi, un aspetto un po’ particolare del tuo oroscopo sono i soldi, fai attenzione. Molti del segno in questo periodo sono combattuti da opposti sentimenti, vivere in coppia o da soli.










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