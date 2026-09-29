Le previsioni meteo di martedì 29 settembre

(da ilMeteo.it)

NORD

Pressione stabile. Mattinata nel complesso soleggiata e asciutta, più nubi, anche fitte, sui rilievi alpini occidentali e sul cuneese; nel corso delle ore pomeridiane la nuvolosità presente tenderà a diminuire lievemente, sul resto dei settori avremo invece un ampio soleggiamento. Venti dai quadranti meridionali, mari generalmente calmi. Valori termici caldi per il periodo.

CENTRO e SARDEGNA

Un campo di alta pressione si espande sull’Italia in questa giornata; al mattino, cielo generalmente sereno su gran parte dei settori, soltanto sulla costa della Toscana ci saranno un po’ più di nubi. Nel corso delle ore pomeridiane il cielo risulterà poi sereno dappertutto. Temperature massime ben superiori alle medie del periodo; venti da direzioni variabili, mari generalmente poco mossi.

SUD e SICILIA

L’alta pressione si espande con sempre maggiore convinzione su tutti i settori. Al mattino, cielo poco nuvoloso sulla Puglia e sulla Sicilia, altrove invece splenderà il sole. Nel corso delle ore pomeridiane aumenterà un po’ la nuvolosità sulle zone appenniniche e soprattutto su reggino, ragusano e siracusano, anche con occasionali piovaschi veloci. Venti dai quadranti settentrionali.