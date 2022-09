Incidenti nella finale di Champions League, due tifosi del Liverpool si sono suicidati

ROMA – Due tifosi del Liverpool, rimasti coinvolti negli incidenti provocati dalla disorganizzazione della Uefa e della polizia francese a Parigi prima della finale di Champions League contro il Real Madrid, si sono suicidati. Lo scrive L’Equipe. I due erano presenti anche allo stadio Hillsborough di Sheffield il 15 aprile 1989 per la semifinale di FA Cup tra Liverpool FC e Nottingham Forrest, quando 96 tifosi del Liverpool (compresi i bambini) morirono schiacciati dalla folla.

Un doppio trauma, rivissuto a Parigi qualche mese fa, con scene simili: tifosi imbottigliati cui veniva impedito di entrare allo stadio, ammassati dalla polizia col rischio di morire soffocati e schiacciati. L’Equipe cita come fonte Peter Scarfe, presidente dell’associazione di sostegno ai sopravvissuti di Hillsborough: “Non posso dare troppi dettagli su questi suicidi, perché le indagini sono in corso. Posso dire che uno è avvenuto circa una settimana dopo la finale di Saint-Denis e l’altro, la scorsa settimana. Le vittime avevano circa 52 e 63 anni e non c’è dubbio che, se hanno commesso questo atto irreparabile, è perché l’ultima finale di Champions League ha riattivato in loro il trauma del 1989, che pensavano di aver superato“.

“Il ricordo del 1989 è tornato a tormentarli perché gli eventi allo Stade de France hanno molte cose in comune con quelli di Hillsborough – ha proseguito Scarfe -. In entrambi i casi si sono create strozzature che impedivano di muoversi, con persone schiacciate l’una contro l’altra sotto un tunnel, tornelli bloccati che impedivano l’ingresso nello stadio e soprattutto false accuse. Il governo francese, proprio come fece la polizia inglese nel 1989, ha accusato i tifosi del Liverpool di essere responsabili dei disordini…”.

