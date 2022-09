Mario Mormile è il nuovo presidente della Provincia di Catanzaro

CATANZARO – Mario Amedeo Mormile è il nuovo presidente della Provincia di Catanzaro. Candidato per la colazione di centrodestra, Mormile, sindaco di Soveria Simeri, ha ottenuto 48.529 preferenze, frutto del voto di secondo livello, espresso dagli attuali consiglieri comunali dei Comuni del catanzarese.

Tra i candidati alla presidente dell’Ente provinciale c’era anche l’attuale sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, del centrosinistra, che non è riuscito a centrare l’obiettivo, raggiungendo 38.863 preferenze.

OCCHIUTO: “CANDIDATO DI CENTRODESTRA FORTE E CREDIBILE “

“Congratulazioni ad Amedeo Mormile, sindaco di Soveria Simeri, e, dopo una bella affermazione, neo presidente della Provincia di Catanzaro. Il centrodestra conquista una netta vittoria, avendo presentato un candidato, forte e credibile. L’unità della nostra coalizione, alla quale ho cercato di contribuire durante gli incontri preparatori alle elezioni provinciali, è stata fondamentale e ci ha consentito di conseguire un importante risultato. Auguri, dunque, e buon lavoro a Mormile. Ci aspettano stimolanti sfide da condurre insieme per il bene del capoluogo della nostra Regione e per l’intera Calabria”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

FIORITA: “L’ONDA LUNGA DELLE POLITICHE HA INFLUENZATO L’ESITO DEL VOTO”

“Era impensabile che l’onda lunga della vittoria di Giorgia Meloni e del centrodestra non avesse una diretta influenza sul voto alle Provinciali che, essendo di secondo livello, è fortemente politicizzato e in molti casi identitario. Non era facile strappare la guida della Provincia ad uno schieramento già maggioranza in Consiglio e, ovviamente, galvanizzato dall’esito delle urne alle politiche, come dimostra la presenza dei principali leader regionali di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia alle operazioni di voto”. Così il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, sull’esito del voto alle provinciali. “Prendo atto – aggiunge – di un’affermazione netta di Amedeo Mormile, al quale faccio sinceri auguri per il difficile lavoro che lo attende. Sarò sempre disponibile a collaborare nell’azione di risanamento dell’ente e di salvaguardia dei diritti dei lavoratori, così come sono certo che non mancherà una leale collaborazione tra Provincia e Comune nelle materie e sulle questioni che interessano il capoluogo”.

