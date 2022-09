ROMA – Tensione ieri a Roma nel corso della manifestazione organizzata da ‘Non una di meno‘ in occasione della Giornata internazionale per l’aborto libero, sicuro e gratuito. Al sit-in in piazza dell’Esquilino è arrivata anche la deputata del Pd Laura Boldrini, che però è stata contestata dalle attiviste.

L’ATTIVISTA A BOLDRINI: “DI CHI NON HA I SOLDI NON VE NE FOTTE UN C…”

Particolarmente acceso lo scambio di battute con una femminista, che ha ricordato all’esponente dem: “La Lorenzin ha reso la pillola anticoncezionale a pagamento. Non lo sa?”. Secondo Boldrini, però, “il problema non è questo, ma la distribuzione della pillola”. Una risposta che ha accresciuto la rabbia delle femministe in piazza: “Non è un problema per chi se la può pagare. Ma per i giovani, i precari, per chi i soldi non ce li ha e vive nelle case popolari, il problema c’è. Solo che a voi non ve ne fotte un cazzo, con tutto il rispetto”.

L’ex presidente della Camera, rieletta deputata il 25 settembre, ha provato a raffreddare gli animi: “Capisco che sei arrabbiata, ma te la prendi con la persona sbagliata“. E alla domanda “Lei cosa rappresenta?” ha risposto: “Dei principi e dei valori”. Ma la controreplica è stata fulminea: “Si vede che non li rispetta”. E un’altra attivista di ‘Non una di meno’ ha aggiunto: “Nelle periferie non abbiamo accesso a nessuno di questi servizi“.

LO SCONTRO SUL DIRITTO ALL’ABORTO

Quindi la manifestante ha chiesto a Boldrini di allontanarsi dalla manifestazione: “Vi prego, ve ne andate da questa piazza? Perché non rappresentate le rivendicazioni di questa piazza. Siamo qui a protestare per il diritto all’aborto libero e gratuito, e non lo abbiamo anche per colpa sua”. La deputata dem ha allora ricordato alle attiviste: “Il diritto all’aborto lo avete perché ci sono state donne in Parlamento che lo hanno voluto e hanno lottato per questo. La rottura tra il Parlamento e il popolo non funziona. Noi dovremmo essere tutte unite“.

“Non siamo unite perché a lei delle persone che stanno nei quartieri popolari non gliene frega niente – ha ribadito la manifestante – . A me sì, e le difendo. Non mi ha risposto sui tagli fatti alla sanità, sui consultori che sono stati chiusi e su una legge che non viene applicata, la 405 (sui consultori, ndr), di cui a quanto pare non conosceva nemmeno l’esistenza”.

BOLDRINI SBOTTA: “FATEVI DIFENDERE DA FDI…”. E SE NE VA

“Se tu devi fare questo show…“, ha provato a ribattere un’infastidita Boldrini. Ma è stata subito stoppata: “No, io voglio che lei se ne vada”. Pronta la replica dell’esponente dem: “Per te è democratico questo? A me sembra un atteggiamento assurdo. Io sono qui a parlare con voi, altri non ci sono. Bisogna parlare con rispetto. Il Pd è l’unico partito che difende questa legge“, ha affermato la deputata. Ma per le attiviste così non è.

A quel punto, Boldrini ha perso la pazienza: “Allora ve la difenderà Fratelli d’Italia”, ed è andata via rivolgendo un applauso polemico alle contestatrici. Che hanno urlato a Boldrini, già di spalle: “Buffona, via!”.

