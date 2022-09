Salvini: “Priorità sono le pensioni, l’energia, le bollette e gli sbarchi”

ROMA – “La sinistra e i suoi giornali si rassegnino: gli italiani hanno votato, scelto a milioni il centrodestra unito. Come Lega stiamo lavorando per dare risposte ai problemi del Paese. Il tema pensioni, lavoro, energia e bollette sono le priorità. Dobbiamo poi restituire fiducia, legalità, sicurezza ai cittadini italiani e bloccare gli sbarchi che continuano anche in queste ore”. Così Matteo Salvini in un post sui social.

LEGGI ANCHE: Meloni: “Irreali ricostruzioni, lavoriamo su una squadra di livello”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it