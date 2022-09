Meloni: “Lavoriamo a una squadra di livello per il nuovo governo”

ROMA – “Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un Governo di Centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano”. Così Giorgia Meloni, su twitter.

