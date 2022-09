ITS ICT-Academy, domani nuovo open day all’Università Sapienza

ROMA – Continuano gli Open Day di ITS-ICT Academy: gli eventi organizzati dalla nuova Fondazione Its per far conoscere ai giovani tutte le opportunità e i percorsi dell’ICT-Academy, il nuovo Istituto post diploma interamente dedicato ai nuovi mestieri del digitale.



Dopo gli appuntamenti a Sacrofano e agli istituti ‘Armellini’ e ‘Piero Calamandrei’ di Via Carlo Emery di Roma, gli Open Day arrivano alla Sapienza, l’ateneo che ha progettato i percorsi formativi dell’Its. Il Dipartimento di Informatica della Sapienza, infatti, in collaborazione con le esigenze delle aziende partner, ha disegnato i percorsi formativi che si apriranno a fine ottobre: uno per Sviluppatori di applicazioni Cloud; uno per Programmatori di App per Mobile e un corso dedicato a chi vuole diventare Data Scientist.



L’appuntamento per conoscere i dettagli e dialogare direttamente con i partner del progetto, è per venerdì 30 settembre al Dipartimento di Informatica (Via Salaria, 113), alle ore 15. Altra tappa degli Open Day, che hanno toccato vari istituti di Roma e del Lazio, sarà invece a Roiate (RM) il 7 ottobre, alle ore 11 in via Montessori 1.



“I giovani interessati possono presentarsi direttamente all’Open Day, o fare una preiscrizione sul portale https://www.its-ictacademy.com/open-day-informatica-sapienza – spiega Fabrizio Rizzitelli, presidente della Fondazione ITS-ICT Academy- All’Open Day daremo tutte le indicazioni sui percorsi formativi ai quali partecipano le aziende che accoglieranno gli studenti, prima con tirocini e poi con assunzione degli studenti al termine del biennio formativo”.



È possibile iscriversi ai corsi tramite il sito https://www.its-ictacademy.com/ entro il 12 ottobre 2022. I corsi prenderanno il via dal 24 ottobre.

