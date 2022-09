Coolio muore a 59 anni: l’artista trovato senza vita in casa

(Credit Photo Instagram @coolio)

ROMA – È stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles Coolio. A darne notizia è stato il manager Jarez Posey, il quale, però, non ha aggiunto nessun dettaglio sulle cause. La scoperta, invece, è stata fatta da un amico. Il rapper aveva 59 anni. Indimenticabile il suo successo “Gangsta’s Paradise” del 1995, per cui vinse anche Grammy Award. Il brano campiona un altro grandissimo successo: “Pastime Paradise” di Stevie Wonder, hit del 1976. Il racconto di una società che pone ai margini le persone che vengono da quartieri più poveri è ben presto diventato la colonna sonora degli Anni 90. Ha scalato le classifiche e in Italia si è conquistato la certificazione di disco di platino da FIMI/Gfk.

