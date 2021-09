Lo zio di Saman arrestato a Parigi si oppone all’estradizione

REGGIO EMILIA – Danish Hasnain, zio di Saman Abbas e considerato l’esecutore materiale del presunto omicidio della ragazza pachistana scomparsa il 30 aprile da Novellara (Reggio Emilia) si è opposto oggi all’estradizione.

Era stato arrestato lo scorso 22 settembre in un condominio alla periferia di Parigi e oggi si è presentato in tribunale dove il giudice gli ha notificato la richiesta delle autorità italiane. L’indagato ha però negato il suo coinvolgimento nella sparizione di Saman -la 18enne aveva “sfidato” la famiglia rifiutando un matrimonio combinato con un parente- affermando in sintesi che le accuse rivolte nei suoi confronti sono false e che non ci sono elementi di prova a suo carico.

Intanto, alcuni Carabinieri di Reggio Emilia sono partiti nei giorni scorsi per la Francia, per indagare sui contatti che Danish Hasnain avrebbe avuto con Nomanulaq Nomanulaq, un cugino ancora latitante, che sarebbe coinvolto nella vicenda.