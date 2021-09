Il documentario di Sky News sulla prima ondata di Covid a Bergamo vince agli Emmy

Di Marialaura Iazzetti

MILANO – Durante la prima ondata della pandemia avevano documentato la situazione a Bergamo, seguendo il sindaco Giorgio Gori ed entrando nel pronto soccorso del Papa Giovanni XXIII, quando il Covid 19 non era ancora dilagato in tutto il mondo: oggi il documentario di Sky News ‘A warning from Italy’ si è aggiudicato il prestigioso premio degli International Emmy Awards per la categoria ‘News’.

Il lavoro firmato dal giornalista Stuart Ramsay, con il cameraman Garwen McLuckie e i produttori Dominique van Heerden e Simone Baglivo, si era già aggiudicato premi ai British Journalism Awards per la sezione Esteri e ai Royal Television Society Awards 2021 nei mesi scorsi.

Quella di raccontare alla stampa internazionale la situazione di Bergamo nelle settimane di marzo è stata una delle strategie di comunicazione messe in campo dal Comune di Bergamo e dal sindaco Giorgio Gori, perché il resto dell’Europa e del mondo si preparasse all’arrivo del Covid-19, considerato fino a quel momento un problema solo cinese e italiano.