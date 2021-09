Draghi: “Il 12 ottobre si terrà il G20 straordinario sull’Afghanistan”

ROMA – Il G20 straordinario sull’Afghanistan si terrà il 12 ottobre. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa di presentazione della Nadef. L’Italia ha la presidenza dell’organismo e quindi ospiterà il summit. Il premier ha spiegato: “Al G20 parleremo di quello che la comunità può fare per evitare il diffondersi del terrorismo in Europa e nei Paesi mediorientali. L’Afghanistan non può tornare ad essere il nido del terrorismo internazionale”, ha sottolineato Draghi.