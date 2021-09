Borgonzoni scrive a Speranza per la capienza al 100% degli spettacoli live

Di Giacomo Cozzaglio

MILANO – “Ho scritto una lettera a Speranza chiedendogli di incontrare gli organizzatori di spettacoli“. Presa di posizione netta quella che il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni ha riferito alla Dire a margine dell’incontro con i rappresentanti di diverse associazioni culturali, musicali e creative a Milano.

Alla domanda su quando il Cts deciderà sulla capienza al 100% per gli spettacoli live, come chiesto dagli organizzatori la settimana scorsa in un evento a San Siro, Borgonzoni sottolinea come gli sforzi delle Regioni di arrivare almeno all’80% siano stati determinanti per evitare percentuali più basse: “Se ci fossi io nel Cts sarebbe già 100%”.

“Bisogna tornare verso la normalità, verso il 100% di capienza– continua il sottosegretario-. Non possiamo avere più restrizioni di quelle che c’erano prima che ci fossero così tanti vaccinati”.

Parlando di cultura, il Pnrr prevede 4.775 miliardi di euro, di cui 1.255 a fondo perduto e il rimanente in prestiti. Tra questi 155 milioni dovranno essere impiegati necessariamente per le transizioni digitale ed ecologica.

Su questi dati si è espresso il presidente della Lombardia Attilio Fontana che auspica che la quota regionale di questi fondi sia “consistente” dato che “il comparto della musica in regione Lombardia raccoglie il 95% del fatturato nazionale”.