Tg Riabilitazione, edizione del 29 settembre 2021

– EPIFISIOLISI, UTILE PREVENZIONE PER L’ANCA SANA

“In passato, constatato che chi aveva un’anca con epifisiolisi spesso, a distanza di tempo, poteva avere colpita l’anca controlaterale, si dava per scontato che in questo caso il paziente fosse esposto al rischio di un nuovo intervento o di avere una forma più severa anche dal lato inizialmente sano. Per questo, si tendeva ad allungare i tempi operatori facendo un intervento profilattico sull’anca che in quel momento era sicuramente sana, così da preservarla dal rischio di sviluppare la patologia”. A spiegarlo è Antonio Andreacchio, presidente della Epos, che interverrà al XXIII congresso della Sitop a Napoli, in programma il 30 settembre e l’1 ottobre.

– OSSERVATORIO FRATTURE (OFF): EMERGENZA PER 550MILA ITALIANI

Le fratture da fragilità sono ormai un’emergenza nazionale che coinvolge oltre 550mila persone per lo più ultra65enni e con un aumento stimato di questi dati del 25% da oggi al 2030. A dirlo è l’Osservatorio fratture da fragilità-Off, nato a dicembre scorso per raccogliere in modo indipendente e autorevole dati statistici su questo settore e contribuire così con riferimenti chiari alle scelte assistenziali e di programmazione delle istituzioni sanitarie. “L’obiettivo è quello di coinvolgere in modo consapevole ed autorevole diversi stakeholder sulle tematiche delle fratture (e rifratture) da fragilità- hanno spiegato- Il tutto per creare quella cultura diffusa sul tema di cui hanno bisogno i cittadini, i pazienti e i loro caregiver”.

– SMA, SOMMINISTRATA PRIMA TERAPIA GENICA A BIMBO

L’atrofia muscolare spinale (Sma) è una malattia genetica che colpisce i nervi responsabili del movimento dei muscoli. La sua forma più grave, la Sma di tipo 1, porta i bimbi che ne soffrono a un’aspettativa di vita estremamente breve, di circa 18 mesi. Eppure sono stati fatti enormi passi avanti per cercare un trattamento per questa patologia: oggi esiste una prima terapia genica efficace, da pochissimo approvata anche dall’Agenzia italiana del farmaco. Al Policlinico di Milano questa terapia è appena stata somministrata a un bimbo con Sma di tipo 1, una possibilità che si è concretizzata grazie anche a uno studio appena pubblicato sulla rivista scientifica Lancet Neurology, firmato tra gli altri da Stefania Corti e Alessandra Govoni, ricercatrici del Policlinico e dell’Università degli Studi di Milano, che insieme collaborano nel Centro Dino Ferrari.

– DG PINI-CTO: PER DONNA A CAPO OSPEDALE SERVE DETERMINAZIONE

Per la prima volta l’Asst Gaetano Pini-Cto di Milano, l’ospedale specialistico in ambito ortopedico e traumatologico fondato nel 1874 a Milano, è diretto da una donna e da una squadra di direzione prevalentemente al femminile. Valorizzare le professionalità, essere sempre più vicini agli assistiti, investire sulla ricerca e sulle tecnologie che aiutino il lavoro quotidiano dei dipendenti sono i punti cardine su cui sta già lavorando l’ospedale. A spiegare all’agenzia Dire le priorità dell’azienda, cosa significa essere donna e allo stesso tempo una manager, quali sono i percorsi formativi da intraprendere per diventare direttore di una struttura sanitaria è Paola Lattuada, direttrice generale dell’Asst Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-Cto.