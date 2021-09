Caso Morisi, Renzi: “Io vittima della ‘Bestia’, chiedo civiltà nel confronto politico”

ROMA – “La vicenda di Morisi è legata alla droga e avrà ripercussioni giudiziarie”, ha dichiarato Matteo Renzi nel corso di un’intervista a Rai News 24. “Se io dovessi usare oggi lo stesso stile che Morisi ha usato contro di me – aggiunge Renzi – dovrei attaccarlo sul piano personale ma noi abbiamo cultura garantista e rispetto per tutti, soprattutto per gli avversari. Da me riceverà solo l’auspicio che in futuro ci possa essere più civiltà nel confronto politico”.

