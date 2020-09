Prima giornata contro lo spreco di cibo: da Roma al mondo è Zero Waste Global Convivium

La prima giornata internazionale istituita dall’Onu per combattere lo spreco alimentare “e’ un momento importantissimo per capire e riflettere sui nostri comportamenti individuali e sulla responsabilita’ delle istituzioni per favorire un’economia sostenibile e circolare”, aggiunge Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea a Roma, “l’Unione europea ha messo l’ambiente e la lotta all’inquinamento al centro della sua strategia di ripartenza economica e sociale e questa giornata e’ un passo in quella direzione”.

“In Italia e’ ultraventennale il nostro impegno di ricerca per trovare soluzioni concrete in tema di spreco alimentare come elemento determinante per lo sviluppo sostenibile del pianeta- spiega Andrea Segre’, professore ordinario di politica agraria internazionale all’Universita’ di Bologna, fondatore Last Minute Market e campagna Spreco Zero- prima con l’intuizione e avvio del format Last Minute Market, poi attraverso una campagna pubblica di sensibilizzazione, Spreco Zero, che ha contribuito a incidere positivamente nei comportamenti dei cittadini, delle istituzioni, degli stakeholders nella filiera alimentare, sino a innescare l’inversione di tendenza nello spreco alimentare domestico, emersa proprio nel 2020 dal Rapporto dell’Osservatorio Waste Watcher”. Per questo “siamo felici che le Nazioni Unite abbiano deciso di dedicare una Giornata internazionale al tema delle perdite e degli sprechi alimentari, che impattano a tutti i livelli: l’occasione di riscatto per imprimere alla nostra societa’ un modello di sviluppo piu’ sostenibile e circolare- aggiunge Segre’- Sono orgoglioso di intervenire in rappresentanza delll’Italia nel evento ufficiale, digitale e globale, promosso dalla FAO con le Nazioni Unite per il 29 settembre, e di condividere la nostra esperienza e i risultati raggiunti, e sono lieto di partecipare alla maratona che precedera’ questo evento, martedi’ dalle 8 alle 16, promossa da Future Food Institute con la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia”.