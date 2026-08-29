sabato 29 Agosto 2026

Nepal, Luca Barachini e Patrizia Marziale tra i dispersi italiani. L’ultimo post social di lei: “Chiedimi se sono felice…Sì”

Sono rientrati in Italia, invece, due escursionisti bresciani

Data pubblicazione: 29-8-2026 ore 18:09Ultimo aggiornamento: 29-8-2026 ore 18:12

ROMA – Cresce l’apprensione per i dispersi italiani coinvolti nella violenta alluvione tra Nepal e Tibet. Oltre al gioielliere Marco Ratto, nella lista dei connazionali di cui non si hanno notizie ci sono ancheLuca Barachini e Patrizia Marziale. Italiano lui, svizzera lei: risiedono entrambi a Lugano. I loro nomi risultano, infatti, nella lista degli italiani dispersi stilata dalla polizia nepalese e diffuso dal ministero del Turismo dopo l’alluvione.

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Come riferisce Repubblica, sono rientrati in Italia, atterrati all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), Marco Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel Paese dopo la tragedia. Non si esclude che Barachini e Marziale, così come Ratto, possano trovarsi in una zona rimasta isolata.

L’ultimo post social di Marziale risale a circa una settimana fa. La donna aveva pubblicato qualche immagine del viaggio. Scatti insieme a Barachini e la mappa del percorso intrapreso tra Nepal e Tibet: dodici tappe, da Lhasa a Kathmandu.

“Chiedimi se sono felice…Sì”, scriveva la donna parlando dell’emozionante avventura. “La felicità, in fondo, è fatta di piccoli istanti, quelli che diventano ricordi e restano nel cuore”, sottolineava.

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