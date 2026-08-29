sabato 29 Agosto 2026

Champions League, svelato il calendario delle partite: gli scontri, le date e gli orari

Si inizierà l'8 settembre, le sfide proseguiranno fino a mercoledì 27 gennaio 2027

Data pubblicazione: 29-8-2026 ore 17:31Ultimo aggiornamento: 29-8-2026 ore 17:31

ROMA – È stato reso noto il calendario delle partite della nuova edizione della Champions League. Si inizierà l’8 settembre, le sfide proseguiranno fino a mercoledì 27 gennaio 2027. Tra le italiane, ad inaugurare la stagione, ci sarà l’Inter che – nella prima giornata – sfiderà il Real Madrid. L’indomani sarà il turno del Napoli che sfiderà l’Arsenal. A chiudere l’avvio della competizione Roma e Como, rispettivamente contro Fenerbahçe e Leipzig.

IL CALENDARIO DI OGNUNA DELLE ITALIANE

INTER

  • 8 settembre (ore 21): Real Madrid
  • 13 ottobre (ore 21): Club Brugge
  • 21 ottobre (ore 21): Shakhtar Donetsk
  • 3 novembre (ore 21): Feyenoord
  • 25 novembre (ore 21): Stuttgart
  • 9 dicembre (ore 21): Borussia Dortmund
  • 19 gennaio (ore 21): Liverpool FC
  • 27 gennaio (ore 21): Slovan Bratislava

NAPOLI

  • 9 settembre (ore 21): Arsenal FC
  • 13 ottobre (ore 21): Villarreal
  • 20 ottobre (ore 21): Bodø/Glimt
  • 4 novembre (ore 21): FC Porto
  • 24 novembre (ore 21): Manchester City
  • 8 dicembre (ore 21): Club Brugge
  • 20 gennaio (ore 18.45): Sabah FC
  • 27 gennaio (ore 21): Viking FK (H)

ROMA

  • 10 settembre (ore 18.45): Fenerbahçe
  • 14 ottobre (ore 21): Real Madrid
  • 20 ottobre (ore 21): Slovan Bratislava
  • 3 novembre (ore 21): Manchester United
  • 25 novembre (ore 21): Paris Saint-Germain
  • 8 dicembre (ore 21): Sporting Clube de Portugal
  • 19 gennaio (ore 21): Athens FC
  • 27 gennaio (ore 21): Lille

COMO

  • 10 settembre (ore 21): Leipzig
  • 14 ottobre (ore 18.45): Feyenoord
  • 21 ottobre (ore 18.45): Manchester United
  • 4 novembre (ore 21): Lens
  • 24 novembre (ore 21): Athens FC
  • 9 dicembre (ore 18.45): Real Betis Balompié
  • 20 gennaio (ore 21): Paris Saint-Germain
  • 27 gennaio (ore 21): FC Barcelona (A)

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