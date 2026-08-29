Champions League, svelato il calendario delle partite: gli scontri, le date e gli orari

ROMA – È stato reso noto il calendario delle partite della nuova edizione della Champions League. Si inizierà l’8 settembre, le sfide proseguiranno fino a mercoledì 27 gennaio 2027. Tra le italiane, ad inaugurare la stagione, ci sarà l’Inter che – nella prima giornata – sfiderà il Real Madrid. L’indomani sarà il turno del Napoli che sfiderà l’Arsenal. A chiudere l’avvio della competizione Roma e Como, rispettivamente contro Fenerbahçe e Leipzig.
IL CALENDARIO DI OGNUNA DELLE ITALIANE
INTER
- 8 settembre (ore 21): Real Madrid
- 13 ottobre (ore 21): Club Brugge
- 21 ottobre (ore 21): Shakhtar Donetsk
- 3 novembre (ore 21): Feyenoord
- 25 novembre (ore 21): Stuttgart
- 9 dicembre (ore 21): Borussia Dortmund
- 19 gennaio (ore 21): Liverpool FC
- 27 gennaio (ore 21): Slovan Bratislava
NAPOLI
- 9 settembre (ore 21): Arsenal FC
- 13 ottobre (ore 21): Villarreal
- 20 ottobre (ore 21): Bodø/Glimt
- 4 novembre (ore 21): FC Porto
- 24 novembre (ore 21): Manchester City
- 8 dicembre (ore 21): Club Brugge
- 20 gennaio (ore 18.45): Sabah FC
- 27 gennaio (ore 21): Viking FK (H)
ROMA
- 10 settembre (ore 18.45): Fenerbahçe
- 14 ottobre (ore 21): Real Madrid
- 20 ottobre (ore 21): Slovan Bratislava
- 3 novembre (ore 21): Manchester United
- 25 novembre (ore 21): Paris Saint-Germain
- 8 dicembre (ore 21): Sporting Clube de Portugal
- 19 gennaio (ore 21): Athens FC
- 27 gennaio (ore 21): Lille
COMO
- 10 settembre (ore 21): Leipzig
- 14 ottobre (ore 18.45): Feyenoord
- 21 ottobre (ore 18.45): Manchester United
- 4 novembre (ore 21): Lens
- 24 novembre (ore 21): Athens FC
- 9 dicembre (ore 18.45): Real Betis Balompié
- 20 gennaio (ore 21): Paris Saint-Germain
- 27 gennaio (ore 21): FC Barcelona (A)