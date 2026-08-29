Gp di Aragon, Marc e poi Alex: la sprint ai Marquez davanti a Bezzecchi

ROMA – Doppietta di famiglia. È di Marc Marquez la vittoria nella Sprint del Gran Premio di Aragon in Motogp, seguito dal fratello Alex. Lo spagnolo della Ducati si è portato in testa fin dal primo giro superando Marco Bezzecchi, che partiva dalla pole. Posizioni di testa cristallizzate per tutti gli 11 giri della minirace, nonostante un tentativo dell’italiano dell’Aprilia di farsi sotto al pilota della Gresini. Chiude quinto il leader del Mondiale con l’altra Aprilia, Jorge Martin, preceduto da Pedro Acosta. Undicesimo Pecco Bagnaia. Fuori Marini, Di Giannantonio e Quartararo. Domani alle 14 la gara lunga.

Queste le prime 5 posizioni della classifica Piloti dopo la Sprint race di Aragon: Martin (Aprilia) 245 punti; Bezzecchi (Aprilia) 216; Marc Marquez (Ducati) 212; Ai Ogura (Aprilia Trackhose) 203; Di Giannantonio (VR46) 199.

Queste le prime 5 posizioni della classifica Costruttori: Aprilia 374 punti; Ducati 350; Ktm 211; Honda 122; Yamaha 73.