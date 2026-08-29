sabato 29 Agosto 2026

Gp di Aragon, Marc e poi Alex: la sprint ai Marquez davanti a Bezzecchi

Lo spagnolo della Ducati si è portato in testa fin dal primo giro

Data pubblicazione: 29-8-2026 ore 16:29Ultimo aggiornamento: 29-8-2026 ore 17:31

ROMA – Doppietta di famiglia. È di Marc Marquez la vittoria nella Sprint del Gran Premio di Aragon in Motogp, seguito dal fratello Alex. Lo spagnolo della Ducati si è portato in testa fin dal primo giro superando Marco Bezzecchi, che partiva dalla pole. Posizioni di testa cristallizzate per tutti gli 11 giri della minirace, nonostante un tentativo dell’italiano dell’Aprilia di farsi sotto al pilota della Gresini. Chiude quinto il leader del Mondiale con l’altra Aprilia, Jorge Martin, preceduto da Pedro Acosta. Undicesimo Pecco Bagnaia. Fuori Marini, Di Giannantonio e Quartararo. Domani alle 14 la gara lunga.

Queste le prime 5 posizioni della classifica Piloti dopo la Sprint race di Aragon: Martin (Aprilia) 245 punti; Bezzecchi (Aprilia) 216; Marc Marquez (Ducati) 212; Ai Ogura (Aprilia Trackhose) 203; Di Giannantonio (VR46) 199.

Queste le prime 5 posizioni della classifica Costruttori: Aprilia 374 punti; Ducati 350; Ktm 211; Honda 122; Yamaha 73.

Leggi anche

Champions League, svelato il calendario delle partite: gli scontri, le date e gli orari

di Redazione

Dal Brasile alla Turchia in bicicletta per il clima, la maxi staffetta passa in Friuli Venezia Giulia

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia