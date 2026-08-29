Dal Brasile alla Turchia in bicicletta per il clima, la maxi staffetta passa in Friuli Venezia Giulia

Di Nicola Santini

TRIESTE – Migliaia di chilometri in bicicletta dal Brasile alla Turchia, passando anche per il Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di portare alla prossima Conferenza delle Nazioni Unite sul clima dieci proposte dedicate alla mobilità ciclistica. La COP31 Bike Ride arriverà in regione il 3 settembre, dopo aver ricevuto il testimone dal Veneto, e proseguirà fino al 6 settembre, quando la staffetta entrerà in Slovenia.

Il viaggio è partito da Belém, in Amazzonia, sede della COP30, e punta verso Antalya, dove si terrà la COP31. L’iniziativa viene presentata dagli organizzatori come la più grande ciclostaffetta mai realizzata sul tema del clima e coinvolge partecipanti provenienti da diversi Paesi europei. Sono oltre quaranta i ciclisti impegnati in questi giorni nel tratto che attraversa il Nord Italia, mentre alcuni partecipanti arrivati da Portogallo, Francia e Inghilterra stanno percorrendo l’intero ramo europeo del tracciato.

Le tappe friulane e giuliane potranno essere percorse anche soltanto in parte da chi vorrà unirsi al gruppo. Accanto alla pedalata sono previsti incontri pubblici con amministratori, esperti, associazioni e attivisti. Udine, Staranzano, Turriaco, Duino Aurisina e Bertiolo hanno già sottoscritto la lettera di impegni che accompagna la staffetta e che, al termine del viaggio, sarà consegnata a Murat Kurum, presidente della COP31.

«La bicicletta è un potente strumento di giustizia ambientale e sociale, oltre che una soluzione efficace e inclusiva per una mobilità capace di coinvolgere tutti», spiega Federico Zadnich, componente del direttivo di FIAB Trieste Ulisse, già coordinatore regionale FIAB e referente delle tappe in Friuli Venezia Giulia. Secondo Zadnich, investire sulla ciclabilità permette di ridurre le emissioni, migliorare la qualità degli spazi urbani e favorire una diversa relazione tra città e cittadini.

La prima tappa regionale è prevista giovedì 3 settembre lungo il percorso Caorle-Udine, con arrivo al Centro Balducci e una sosta alle 17.30 a Pozzecco, presso il bar della cooperativa Pan dal DES, per un incontro dedicato al rapporto tra cibo, territorio e sostenibilità.

Venerdì 4 settembre la staffetta partirà da Udine in direzione Staranzano. Alle 10.30, alla Libreria Feltrinelli di via Canciani, è previsto l’incontro “Liberare spazio, rigenerare il futuro: la Udine che cambia”, con l’assessore Ivano Marchiol e il vicepresidente di FIAB Udine Rolando Messetti. Alle 19, alla Sagra delle Raze di Staranzano, si parlerà invece di cambiamenti climatici, trasformazione urbana e buone pratiche con Cosimo Solidoro, direttore della Sezione di Oceanografia di OGS, e l’urbanista Fabio Gon.

Sabato 5 settembre il gruppo raggiungerà Trieste. Alle 18, in Campo San Giacomo, si terrà il dibattito “Democrazia dello spazio pubblico: rimettiamo le persone al centro”, con il ricercatore Luca Tornatore e l’urbanista sociale Ileana Toscano.

La tappa italiana si concluderà domenica 6 settembre lungo il percorso Trieste-Postumia. I partecipanti seguiranno la ciclabile Cottur fino al valico di Draga Sant’Elia, dove il testimone passerà alla delegazione slovena.

La partecipazione resta aperta anche a chi desidera accompagnare il gruppo soltanto per alcuni chilometri. «L’obiettivo è pedalare insieme e mostrare che un diverso modo di muoversi può già entrare nella vita quotidiana delle città», conclude Zadnich, mentre la staffetta continua il proprio viaggio verso Antalya con una lettera destinata a raccogliere, tappa dopo tappa, gli impegni assunti dalle amministrazioni incontrate lungo il percorso.