Il progetto “Carbon Value” tra i finalisti del premio Automotive Business

ROMA – Il progetto Carbon Value è tra i 48 finalisti del Premio Automotive Business, scelti su 175 candidature dalla squadra editoriale della testata secondo quattro criteri: innovazione, impatto sul settore, potenziale di scala ed Esg. Concorre nella categoria Innovazione Collaborativa, insieme a Sada Siderurgia e Stellantis.

Carbon Value nasce da una richiesta di Stellantis – di includere l’impronta carbonica dei componenti nelle quotazioni – che Omr Brasil ha trasformato in un programma di decarbonizzazione esteso a tutta la filiera: acciaieria, logistica, produzione e cliente finale.

Sotto il coordinamento di Michele Antunes Braga, il progetto ha costruito una metodologia tracciabile lungo l’intero ciclo di vita del prodotto, fondata su economia circolare, energia rinnovabile, efficienza energetica e ottimizzazione dei processi. Il fulcro è un circuito chiuso dei materiali: 24.000 tonnellate di rottame Stellantis reintrodotte in produzione come materia prima.

I risultati:

-67,66% di impronta carbonica, contro un obiettivo di -50% fissato al 2030;

236.000 componenti prodotti, con circa 115,67 tCO2e di emissioni evitate;

55,28 tCO2e residue, integralmente compensate;

0 kgCO2e per pezzo: neutralità carbonica raggiunta.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato e speriamo di vincere, ma il valore vero di ‘Carbon Value’ è la competenza che resta: oggi portiamo al mercato un prodotto a impronta neutra, con dati verificabili a supporto. Sostenibilità e competitività industriale crescono insieme” dichiara Fabio Candian, ceo di Omr Componentes Automotivos Brasil.

“Da soli non saremmo arrivati a nulla di tutto questo. Abbiamo costruito con Sada, con i partner logistici e con Stellantis un metodo condiviso e verificabile in ogni passaggio. Avere già superato il traguardo del 2030 ci dice che possiamo spingerci oltre” sottolinea Michele Antunes Braga, coordinatrice del progetto ‘Carbon Value’.

Il progetto è candidato anche al Premio IQA (Instituto da Qualidade Automotiva), di cui ha superato la prima fase di valutazione, e al Torneo Kaizen Stellantis.

Il Premio Automotive Business entra ora nella fase di votazione online, seguita da una rodada speciale durante #ABX26 al Sao Paulo Expo. I vincitori saranno annunciati nella cerimonia di premiazione. “Omr Componentes Automotivos Brasil e Sada Siderurgia ringraziano Stellantis per la collaborazione che ha reso possibile il progetto” conclude la nota.