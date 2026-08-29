L’urlo di Capovilla tra le macerie del presente: il racconto del concerto al Base Festival di Scorzè

ROMA – Impetuoso, irriducibile, viscerale: PierPaolo Capovilla torna sul palco del rock dopo la parentesi fortunata del film Le città di pianura (dove interpretava quasi-sé stesso) e lo fa con la veemenza poetica e socio-culturale che il mondo della musica e i suoi agitatori gli riconoscono ormai da circa venti anni. Se nel primo decennio del secolo i suoi testi, la sua faccia e la sua voce erano il fulcro del Teatro degli Orrori, oggi l’autore lombardo ma veneziano d’azione è in circolazione come PierPaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, formazione aggressiva che aveva già firmato un buon album nel 2022 e che comprende Loris Cericola alle chitarre, Federico Aggio al basso e Fabrizio Baioni alla batteria. Cambiano i compagni di viaggio, si indurisce il suono, non muta la vocazione poetica radicale e majakovskijana del capobanda.

La formazione in questo periodo è impegnata non in un vero tour, ma naviga con una serie di concerti all’interno di situazioni provocanti, come il Base Festival di Scorzè, una sorta di avamposto alternativo e antimilitarista nel mezzo della campagna veneziana. I brani della serata sono sparati dal palco sul pubblico con una tensione sonora abrasiva e barricadera: Oil for Food, Anita, La vita è breve (“Quando meno te l’aspetti ti abbandona e ti lascia lì…”), Facciamo all’amore, Follow the money e Per le vie della città (“Non è facile rimanere se stessi quando tutti ti vorrebbero qualcuno che non sei mai stato tu”).

Cinica e poderosa, come in una versione garage di Jannacci, l’ormai celebre Morte ai poveri è più di una canzone perché è un manifesto di autocoscienza contemporanea: “Oggi pregheremo per il sangue versato e le medaglie al petto/ E l’avvenire dei nostri figli che potranno studiare i sottoderivati/ I fondi di investimenti e il sistema fiscale dell’Unione Europea/Culla della democrazia, in culo alla democrazia/ Morte ai poveri/ Io prima ti derubo e poi ti butto via”.

Un po’ esistenziale e un po’ marxista, un po’ insultante e un po’ nichilista, Capovilla è un utilizzatore martellante di parole e immagini, e trasforma il suo concerto in una missione sociale: scuotere le coscienze, violentare il perbenismo, garantire un ponte sonoro verso un pianeta in cui dignità e giustizia non siano da pietire al potente di turno. Ed in questo senso già il luogo di questo show – una ex base missilistica – è programmatico. Al centro della serata c’è il singolo che la band ha lanciato in primavera, Dimenticare Maria, una canzone (aveva detto lo stesso musicista) “cristiana e comunista insieme”, amara istantanea dell’indifferenza generalizzata nei confronti di una ragazza morta per overdose sulle strisce pedonali della stazione di Mestre.

Voce e leader di una band dal suono preciso, poderoso e devastante, Capovilla interpreta con matura eleganza il suo essere schierato dalla parte sbagliata della storia (come direbbe De Andrè), marciando in un mondo sonoro e poetico che appartiene a Pasolini e Céline, a Tom Waits e Piero Ciampi, a Nick Cave e Fugazi. Questo concerto di sudore, provocazioni e chitarre si conclude con La città del Sole, un omaggio commosso a Lorenzo Orsetti, trentatreenne toscano ucciso dall’Isis mentre combatteva a fianco della resistenza curda, nel 2019 e Dieci anni, brano sviluppato sul testo di un recluso nel penitenziario di Pescara. Se ha ancora senso oggi (come in certi anni ‘70) parlare di canzone politica, Capovilla ne è l’attuale portabandiera. Senza mezzi termini e senza scorciatoie: i cattivi maestri sono ancora tra noi. Con le loro canzoni.