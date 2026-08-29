Alessandro Di Battista ricoverato in ospedale a Cuba: è in gravi condizioni

di Redazione e Antonio Bravetti

ROMA – Alessandro Di Battista è stato ricoverato in ospedale a Cuba. Secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano è arrivato al nosocomio nella serata di venerdì “dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore“. Secondo quanto si apprende, sarà trasferito a L’Avana in ambulanza per cure più specifiche.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani fa sapere che “Da questa notte sono in contatto con l’ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a L’Avana dove si trovava in viaggio. Prego per la sua salute. Il ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta”.

In una nota il M5S scrive: “La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione”. Di Battista, 48 anni compiuti lo scorso 4 agosto, è stato deputato per il Movimento 5 Stelle dal 2013 al 2018.

“Da anni- scrive Il Fatto è tornato a fare il giornalista con numerose inchieste e anche in questa occasione si trovava sull’isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e TvLoft dal titolo La polvere del mondo”.

FONTI CHIGI: PRONTO AEREO SANITARIO PER EVENTUALE RIENTRO DI BATTISTA

“L’Italia sta garantendo la massima assistenza ad Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba a seguito di un malore”. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, che ribadiscono quanto “già spiegato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani”.

L’Ambasciatrice italiana a Cuba, Simona De Martino, si è recata presso l’ospedale di Santa Clara per acquisire informazioni sulle sue condizioni di salute e assicurare il necessario raccordo con le autorità e la struttura sanitaria cubana. Il Governo sta seguendo “con la massima attenzione la situazione e un aereo sanitario è disponibile per far rientrare in Italia Di Battista“. Prima di procedere al trasferimento, precisano le stesse fonti, è “tuttavia necessario verificare che le condizioni del paziente lo consentano e che il trasporto non comporti rischi per la sua salute”. Dunque “l’eventuale trasferimento sarà valutato dai medici sulla base delle condizioni cliniche del paziente”.

SOLIDARIETÀ BIPARTISAN: TANTI I MESSAGGI DI VICINANZA A DI BATTISTA

In queste ore, aumentano i messaggi di solidarietà all’ex M5S da più schieramenti. “Vicinanza ad Alessandro Di Battista e alla sua famiglia in queste ore difficili, con l’augurio di una pronta guarigione. Forza Alessandro Di Battista“, scrive la Lega sui social. “Sono certo che Alessandro Di Battista guarirà. Prego per luì. È giovane e saprà riprendersi. Tutti noi gli siamo vicini con affetto. Lo aspettiamo presto, a criticarci, ad attaccarci. Lo faccia per altri cento anni“, aggiunge il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Esprimo a nome mio personale e di tutta Forza Italia la più sentita e piena vicinanza ad Alessandro Di Battista e ai suoi cari per questa drammatica situazione che speriamo si possa superare nel migliore dei modi. Forza Alessandro!“. Lo dichiara Raffaele Nevi, vice capogruppo alla Camera e portavoce di Forza Italia.

“Nutriamo la speranza che le condizioni di salute di Alessandro Di Battista, definite al momento ‘gravi’, possano volgere presto al meglio. Gli esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà“, afferma Paolo Grimoldi, segretario federale di Patto per il Nord.

“Piena vicinanza ad Alessandro Di Battista, ricoverato in queste ore a L’Avana. A lui e alla sua famiglia rivolgo il mio pensiero e l’affettuoso augurio che possa ristabilirsi quanto prima”, scrive sui social il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato. “Abbiamo appreso dalle agenzie di stampa e dalle conferme della Farnesina che Alessandro Di Battista e’ stato ricoverato ieri sera a Cuba e verserebbe in gravi condizioni di salute. Ci possono separare le idee rispetto alla sua attività politica e giornalistica, ma non la solidarietà umana per la sua persona. A lui, alla sua famiglia, alla sua comunità politica di riferimento, gli auguri di una pronta guarigione. Forza Alessandro!”, aggiunge il senatore Marco Lombardo di Azione.

“Un forte abbraccio ad Alessandro e ai suoi cari in questo momento difficile. Con la speranza che possa superarlo al meglio e al più presto”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs. “La notizia del ricovero di Alessandro Di Battista ci dà grande apprensione e ci addolora. A nome mio e di tutto il Pd rivolgiamo a lui e alla sua famiglia la nostra vicinanza e la speranza che le sue condizioni migliorino presto”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.