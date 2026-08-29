VIDEO| Cremona in ginocchio per una tromba d’aria. Crollata una guglia del Duomo. Il sindaco: “I danni sono pesanti”

Foto dei Vigili del Fuoco

ROMA – Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco in Lombardia, colpita da un’ondata di maltempo nel pomeriggio di ieri: oltre 500 gli interventi effettuati su tutto il territorio regionale. Le maggiori criticità si sono verificate a Cremona, colpita a partire dal tardo pomeriggio di ieri da un’intensa perturbazione con pioggia battente e forti raffiche di vento. Una tromba d’aria che ha messo in ginocchio la città causando non pochi danni. Migliaia gli alberi caduti e numerose le case colpite. I vigili del fuoco hanno evacuato “12 famiglie le cui abitazioni sono state dichiarate inagibili per i gravissimi danni”.

A fare le spese del maltempo anche il Duomo e il Palazzo comunale. Sono crollati la copertura di una guglia della Cattedrale e il tetto della torre civica del municipio. Repubblica riferisce di 10 chiese e 10mila auto danneggiate. Sono 43, invece, i feriti confermati, nessuno di loro è grave. “Abbiamo trattato soprattutto traumi, provocati da cadute o dal tentativo di trovare riparo dalla grandine, in particolare alla testa e alle mani. In quattro casi sono state riscontrate fratture di femore“, ha precisato Enrico Storti, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dell’ASST di Cremona, a Cremonaoggi.

“I danni sono pesanti e al momento non ancora quantificabili e ci sono diverse famiglie che hanno dovuto lasciare la loro abitazione e che stiamo spostando altrove. Vedere la città in queste condizioni lascia sgomenti. Noi siamo al lavoro, ci vorrà tempo, servirà pazienza, ma non ci fermiamo”, ha scritto su Facebook il sindaco Andrea Virgilio. Questa mattina è stata programmata una riunione al “Centro Operativo Comunale della Protezione Civile per fare il punto sui danni e individuare insieme gli interventi più urgenti”.

Maltempo, Cremona in ginocchio per una tromba d'aria