L’oroscopo di sabato 29 agosto agosto 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Per sentirti più protagonista o importante per gli altri, spesso assumi responsabilità che non ti competono, è inevitabile sentirsi stanchi! Giornata utile per amare.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Oggi ti senti meno stressato. In amore c’è un po’ confusione ma non è colpa tua, non te la raccontano giusta anche in famiglia.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Tra oggi e domani bisogna pensare un po’ di più ai soldi forse per un evento in arrivo. Pomeriggio noioso ed agitazione nell’aria.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Occhio anche alle distrazioni, magari quando ti danno il resto o maneggi soldi. Potrai evitare fastidiosi contrattempi se solo allontani un parente o un amico fastidioso.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Non trascurare il riposo e gli accorgimenti che permettono di riprendere energia. Oggi sarai un po’ sulle tue, devi capire cosa vuoi davvero.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Non ti senti in perfetta forma e, probabilmente allontanerai seccatori a brutto muso. Consùltati con un legale, soprattutto se ci sono stati problemi o qualcuno ha tentato di rubarti qualcosa…
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Vorresti piacere a tutti ma ciò non è possibile. Questa sera sarai più intollerante, fastidi da evitare.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Devo chiederti di fare un po’ più attenzione al denaro. Meglio agire da domani e non permettere che la tensione nervosa incrini un rapporto.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
C’è un grande desiderio di cambiare vita, affrontare nuove situazioni, incontrare gente nuova. Il contatto con la natura aiuterà a stare meglio. Oggi non chiuderti in casa, contatti da fuori, messaggi a sorpresa.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Puoi contare su incontri. Buona la salute e la forma fisica in generale.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Tensioni positive, un incontro speciale potrà essere fatto nel corso delle prossime settimane; attenzione solo a chi vuole condizionare le tue scelte, sei uno spirito libero, non dimenticarlo.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Una giornata eccellente con particolare riferimento al tuo umore. Se hai accumulato stress evita di scaricarlo sulla persona che ami, giornata positiva.