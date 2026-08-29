Le previsioni meteo di sabato 29 agosto

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – La pressione è stabile. Giornata nel complesso soleggiata e asciutta su gran parte delle regioni. Da segnalare soltanto una nuvolosità più presente in Sardegna, al Centro e sui rilievi del Triveneto e Friuli Venezia Giulia, ma con scarse precipitazioni e in tal caso sotto forma di veloci acquazzoni. I venti soffieranno debolmente. Mar Ligure mosso, più calmi i restanti bacini.

NORD

Un campo di alta pressione si rinforza sulle nostre regioni. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo asciutto, il cielo però si potrà vedere a tratti nuvoloso o molto nuvoloso. Non si potranno escludere isolati acquazzoni sui rilievi e pianura del Friuli Venezia Giulia. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mar Ligure mosso o molto mosso, più calmo l’Adriatico.

Temperature: valori massimi attesi tra i 27-28°C di Genova e Aosta e i 34°C di Bologna.

CENTRO e SARDEGNA

L’anticiclone africano perde un po’ di intensità sulle nostre regioni che sono attraversante da una nuvolosità diffusa. La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o localmente anche coperto. Non sono previste precipitazioni degne di nota e in tal caso sotto forma di veloci acquazzoni, soprattutto sui rilievi. Venti deboli da direzioni variabili, mari poco mossi.

Temperature: valori massimi compresi tra i 31 e i 34 gradi su gran parte delle città.

SUD e SICILIA

Le nostre regioni sono interessate da un campo di alta pressione subtropicale. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso. Magari ci sarà una maggior nuvolosità in Campania. Caldo ancora molto intenso con valori massimi oltre i 35°C su tante città. Venti deboli, mari calmi.

Temperature: valori massimi attesi tra i 34 e i 36 gradi su gran parte delle città.